Частка сонячної енергетики у світі вперше досягла 10%
Сонячна енергія вперше досягла 10% від загального світового виробництва електроенергії у квітні 2025 року.
Про це свідчать дані аналітичного центру Ember Energy, передає liga.net.
Частка сонячної енергії майже подвоїлася за останні три роки – з 5,4% у квітні 2022 року.
Завдяки такому зростанню сонячна енергія стала четвертим за величиною джерелом електроенергії у світі, випередивши вітрову та ядерну енергетику. Попереду неї залишаються тільки вугілля, природний газ та гідроенергетика.
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Як повідомлялося, обсяг електроенергії, виробленої в Україні з відновлюваних джерел (СЕС, ВЕС, електростанції на біогазі та міні-ГЕС) у 2024 році становив 11 млн МВт-год, що на 6,4% більше, ніж у 2023 році.
У підсумку частка ВДЕ у загальному енергобалансі країни склала майже 11%
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