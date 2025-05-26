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Новини
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Імпорт вина в Росію за рік обвалився вдвічі

Імпорт вина в Росію в першому кварталі обвалився вдвічі

Ввезення до Росії іноземного вина за перший квартал цього року обвалилося вдвічі. Найбільше скоротився імпорт іспанської продукції, поставки якої рік до року впали з $10,9 млн до $2,2 млн.

Про це свідчать дані з баз російських національних статистичних відомств, передає The Moscow Times. 

Як повідомляється, в січні-березні на російський ринок із-за кордону ввезли вина на $119,6 млн. Цей показник вдвічі менший за минулорічний, причому, якщо раніше падало ввезення європейських вин, то тепер це торкнулося продукції з усіх країн-постачальників.

Незважаючи на сильне зниження обсягу експорту, Італія в першому кварталі залишилася найбільшим постачальником вина до Росії: показник скоротився до $32,4 млн (у 2,8 раза).

Ввезення з Грузії зменшилося в 2,4 раза, склавши $27,6 млн, а з Латвії – на 10% ($25,4 млн).

На четвертій позиції – Польща з обсягом $9,8 млн (спад у 1,8 раза).

На третину знизився імпорт португальського вина – до $6,2 млн, але країна замінила в списку найбільших постачальників Іспанію. Чилі завезла вина на $5,2 млн, Литва – на $3,8 млн, Німеччина – на $3,3 млн, Франція – на $0,7 млн.

У квітні повідомлялося, що в Росії після введення 25% мит на продукцію з "недружніх" країн та підвищення акцизів обвалилися продажі всіх категорій вин. За підсумками січня-березня 2025 року реалізація ігристих вин у Росії знизилася на 4,9% рік до року, до 5,14 млн декалітрів (дал), виноградних – на 2%, до 12,98 млн дал, а плодових – на 73,2%, до 797,7 тис. дал.

Перед тим стало відомо, що поставки вин із країн Європейського Союзу до Росії продовжують падати після введення урядом РФ загороджувальних мит. У січні імпорт становив лише 6,5 тис. тонн вина проти 13,3 тис. тонн роком раніше, і таким чином, поставки скоротилися більш ніж удвічі.

Автор: 

алкоголь (404) вино (137) імпорт (2352) росія (14379)


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Топ коментарі
+4
Аж полегшало, тепер вони, запускаючи ракети й шахеди, питимуть менше вина. Цю новину варто почитати усім людям з розбомблених будинків - для оптимізму.
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26.05.2025 09:34
+2
Кацапи самі ж верещать, що борються за повернення традиційних цінностей - вживання стєкломою, бояри і браги!
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26.05.2025 10:01
+2
навіщо мацкалям вино
коли вони п'ють брагу
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26.05.2025 10:56
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Аж полегшало, тепер вони, запускаючи ракети й шахеди, питимуть менше вина. Цю новину варто почитати усім людям з розбомблених будинків - для оптимізму.
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26.05.2025 09:34 Відповісти
Для чого їм то вино? В будівельних магазинах є розчинники, які містять спирт і бензин. Доляти води; спирт розчиниться. Бензин зляти; горілку можна пити. За здравіє!
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26.05.2025 10:01 Відповісти
Тож так! Понапиваються бензину, балістики з пральних машин нароблять, на віслюків навантажіть - хехе, чмоні.
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26.05.2025 10:13 Відповісти
Главное, чтоб бояра в аптеках не подорожала, а вино то таке...
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26.05.2025 10:38 Відповісти
От вміють наші журналісти перемогу вишукувати
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26.05.2025 09:49 Відповісти
Кацапи самі ж верещать, що борються за повернення традиційних цінностей - вживання стєкломою, бояри і браги!
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26.05.2025 10:01 Відповісти
новина така з розряду - чим би таким безглуздим заповнити вільний простір?
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26.05.2025 10:09 Відповісти
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26.05.2025 10:28 Відповісти
Хіба стекломий в Московії вже закінчився ?
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26.05.2025 10:46 Відповісти
навіщо мацкалям вино
коли вони п'ють брагу
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26.05.2025 10:56 Відповісти

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