Імпорт вина в Росію за рік обвалився вдвічі

Ввезення до Росії іноземного вина за перший квартал цього року обвалилося вдвічі. Найбільше скоротився імпорт іспанської продукції, поставки якої рік до року впали з $10,9 млн до $2,2 млн.

Про це свідчать дані з баз російських національних статистичних відомств, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, в січні-березні на російський ринок із-за кордону ввезли вина на $119,6 млн. Цей показник вдвічі менший за минулорічний, причому, якщо раніше падало ввезення європейських вин, то тепер це торкнулося продукції з усіх країн-постачальників.

Незважаючи на сильне зниження обсягу експорту, Італія в першому кварталі залишилася найбільшим постачальником вина до Росії: показник скоротився до $32,4 млн (у 2,8 раза).

Ввезення з Грузії зменшилося в 2,4 раза, склавши $27,6 млн, а з Латвії – на 10% ($25,4 млн).

На четвертій позиції – Польща з обсягом $9,8 млн (спад у 1,8 раза).

На третину знизився імпорт португальського вина – до $6,2 млн, але країна замінила в списку найбільших постачальників Іспанію. Чилі завезла вина на $5,2 млн, Литва – на $3,8 млн, Німеччина – на $3,3 млн, Франція – на $0,7 млн.

У квітні повідомлялося, що в Росії після введення 25% мит на продукцію з "недружніх" країн та підвищення акцизів обвалилися продажі всіх категорій вин. За підсумками січня-березня 2025 року реалізація ігристих вин у Росії знизилася на 4,9% рік до року, до 5,14 млн декалітрів (дал), виноградних – на 2%, до 12,98 млн дал, а плодових – на 73,2%, до 797,7 тис. дал.

Перед тим стало відомо, що поставки вин із країн Європейського Союзу до Росії продовжують падати після введення урядом РФ загороджувальних мит. У січні імпорт становив лише 6,5 тис. тонн вина проти 13,3 тис. тонн роком раніше, і таким чином, поставки скоротилися більш ніж удвічі.