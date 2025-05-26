Оточення Коломойського ініціювало банкрутство трейдера "Юнайтед Енерджі" з боргом перед "Укренерго" на 2,6 мільярда (оновлено)

Суд відкрив провадження у справі про банкрутство компанії "Юнайтед Енерджі" за позовом "Львівобленерго".

Як пише ExPro, відповідна ухвала у справі № 910/6156/25 опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Прийняти до розгляду заяву Приватного акціонерного товариство "Львівобленерго" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнайтед Енерджи", - йдеться в ухвалі.

Як зазначено в матеріалах суду, "Львівобленерго" звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство "Юнайтед Енерджі" у зв’язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 30,47 млн грн.

Як повідомлялося, ТОВ "Юнайтед Енерджі" почало активну роботу на ринку електроенегії після 2019 року, компанію пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

За даними НАБУ, контролював діяльність команії близький бізнес-партнер олігарха Михайло Кіперман. Він отримав підозру у справі про організацію схеми заволодіння електроенергією державного "Укренерго" на початку повномасштабної війни. Втім, бізнесмен втік з України, його оголосили у розшук.

За даними у системі YouControl, бенефіціарами ПрАТ "Львівобленерго" опосередковано є давній бізнес-партнер Коломойського і Кіпермана – Геннадій Боголюбов (31,1%), а також Ігор Суркіс (43,24%).

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, купило у державного "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн, хоча вже мало борг за попередніми угодами.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної Кіперману. У підсумку гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Крім того, наприкінці 2024 року енерготрейдер "Юнайтед Енерджі" остаточно програв судовий процес, у якому компанія оскаржувала борг перед "Укренерго" на 2,6 мільярда гривень.

Хто такий Михайло Кіперман

Михайло Кіперман є співвласником низки підприємство групи "Приват", входив до наглядових рад "Дніпроазоту" та "Укртатнафти". Серед широкого загалу, який не цікавиться бізнесом, відомий як колишній чоловік співачки Вєри Брежнєвої. У червні 2023 року він вже отримав підозру від СБУ у справі про виведення за кордон 24 лютого 2022 року майже 600 млн грн з рахунків "Укртатнафти".