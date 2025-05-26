"Гроші тануть": У розвідці розповіли про скорочення запасів золота та юанів у Росії
У Фонді національного добробуту Росії зі $150 млрд, які були до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, залишилося майже вп’ятеро менше – $38 млрд.
Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.
"До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Фонд національного добробуту Росії становив близько $150 млрд. Зараз лишилося близько $38 млрд. Гроші тануть", – сказав він.
За словами голови СЗР, неліквідними є ще одні їхні запаси – цінні папери, які на сьогодні неможливо продати. Також у Росії зменшуються запаси золота і китайських юанів.
"Золота було 2300 тонн – уже 1700. Його продають. Було 164 млрд китайських юанів. Ці запаси теж поступово зменшуються", – зазначив Іващенко.
Загалом, за його словами, за три місяці цього року воєнні перевитрати Росії сягають $5 млрд. Для їхньої економіки це достатньо серйозні речі, каже він.
У СЗР прогнозують, що на кінець цього року у Росії з’являться серйозні проблеми в економіці, з грошима і трудовими ресурсами. Відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також дефіцит кадрів.
Як повідомлялося, в січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки. Водночас, за даними Росстату, за минулий рік зростання цін у Росії прискорилося з 7,4% до 9,5%, а продовольча інфляція перевищила 11% і стала рекордною з 2015 року.
За даними російського Мінфіну, минулого року витрати уряду РФ перевищили доходи на 3,3 трлн рублів, а дефіцит виявився вдвічі більшим за початковий план, який становив 1,6 трлн рублів.
На латання "дірки" в скарбниці й допомогу держкорпораціям, що потрапили під санкції, російський уряд витратив ще $18,4 млрд із Фонду національного добробуту.
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С чего это на россии деньги закончатся, если они без проблем торгуют нефтью, газом, алмазами, лесом и т.д?
Але це не означає що ворог рухне. Це означає що за рік він досягне свого економічного максимуму і лишиться на ньому або дещо просяде. А далі все залежатиме від того чи матиме ворог економічну підтримку так само як і від рівня нашої підтримки союзниками. Хто першим не витримає рухне і буде платити репарації.
У що перетворили ЗЕ-скомарохи поважну службу?
Вчетверо.
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Росія, згідно з опублікованими даними в 2024 році, збільшила свої запаси золота до 2333,1 тонни. Золотовалютні резерви Росії також досягли історичного максимуму в 247,04 мільярда доларів у квітні, підкреслив Центральний банк у офіційній заяві.
Частка золота в структурі міжнародних резервних активів Росії збільшилася до 36,3%, що також є рекордно високим показником.