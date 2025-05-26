"Гроші тануть": У розвідці розповіли про скорочення запасів золота та юанів у Росії

У Фонді національного добробуту Росії зі $150 млрд, які були до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, залишилося майже вп’ятеро менше – $38 млрд.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.

"До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Фонд національного добробуту Росії становив близько $150 млрд. Зараз лишилося близько $38 млрд. Гроші тануть", – сказав він.

За словами голови СЗР, неліквідними є ще одні їхні запаси – цінні папери, які на сьогодні неможливо продати. Також у Росії зменшуються запаси золота і китайських юанів.

"Золота було 2300 тонн – уже 1700. Його продають. Було 164 млрд китайських юанів. Ці запаси теж поступово зменшуються", – зазначив Іващенко.

Загалом, за його словами, за три місяці цього року воєнні перевитрати Росії сягають $5 млрд. Для їхньої економіки це достатньо серйозні речі, каже він.

У СЗР прогнозують, що на кінець цього року у Росії з’являться серйозні проблеми в економіці, з грошима і трудовими ресурсами. Відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також дефіцит кадрів.

Як повідомлялося, в січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки. Водночас, за даними Росстату, за минулий рік зростання цін у Росії прискорилося з 7,4% до 9,5%, а продовольча інфляція перевищила 11% і стала рекордною з 2015 року.

За даними російського Мінфіну, минулого року витрати уряду РФ перевищили доходи на 3,3 трлн рублів, а дефіцит виявився вдвічі більшим за початковий план, який становив 1,6 трлн рублів.

На латання "дірки" в скарбниці й допомогу держкорпораціям, що потрапили під санкції, російський уряд витратив ще $18,4 млрд із Фонду національного добробуту.