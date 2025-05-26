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Новини
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"Гроші тануть": У розвідці розповіли про скорочення запасів золота та юанів у Росії

У Фонді національного добробуту Росії зі $150 млрд, які були до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, залишилося майже вп’ятеро менше – $38 млрд.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.

"До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Фонд національного добробуту Росії становив близько $150 млрд. Зараз лишилося близько $38 млрд. Гроші тануть", – сказав він.

За словами голови СЗР, неліквідними є ще одні їхні запаси – цінні папери, які на сьогодні неможливо продати. Також у Росії зменшуються запаси золота і китайських юанів.

"Золота було 2300 тонн – уже 1700. Його продають. Було 164 млрд китайських юанів. Ці запаси теж поступово зменшуються", – зазначив Іващенко.

Загалом, за його словами, за три місяці цього року воєнні перевитрати Росії сягають $5 млрд. Для їхньої економіки це достатньо серйозні речі, каже він.

У СЗР прогнозують, що на кінець цього року у Росії з’являться серйозні проблеми в економіці, з грошима і трудовими ресурсами. Відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також дефіцит кадрів.

Як повідомлялося, в січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки. Водночас, за даними Росстату, за минулий рік зростання цін у Росії прискорилося з 7,4% до 9,5%, а продовольча інфляція перевищила 11% і стала рекордною з 2015 року.

За даними російського Мінфіну, минулого року витрати уряду РФ перевищили доходи на 3,3 трлн рублів, а дефіцит виявився вдвічі більшим за початковий план, який становив 1,6 трлн рублів.

На латання "дірки" в скарбниці й допомогу держкорпораціям, що потрапили під санкції, російський уряд витратив ще $18,4 млрд із Фонду національного добробуту. 

Автор: 

золото (292) росія (14379) СЗР (11) Іващенко Олег (1)


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Топ коментарі
+14
Во времена СССР рассказывали, что капитализм скоро рухнет. Сто лет рассказывали.
С чего это на россии деньги закончатся, если они без проблем торгуют нефтью, газом, алмазами, лесом и т.д?
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26.05.2025 11:36
+9
Це з серії пророцтв фантазера будова про близьку смерть путіна, залишок ракет на 2-3 обстріли, звільнення Криму?
У що перетворили ЗЕ-скомарохи поважну службу?
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26.05.2025 11:44
+8
ну по перше, бабло їм всеодно надходить і розраховувати, що вони зупиняться, бо бабки закінчились, не варто, вони дегенерати, вони всеодно будуть сунути, Китаю сибір продадуть, але воявати будуть, вони кончені в своїй упоротості і бажанні знищити Україну і українців.
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26.05.2025 13:17
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іващенко це рідній брат буданги ? Такий же тупий та язикатий!
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26.05.2025 11:34 Відповісти
Во времена СССР рассказывали, что капитализм скоро рухнет. Сто лет рассказывали.
С чего это на россии деньги закончатся, если они без проблем торгуют нефтью, газом, алмазами, лесом и т.д?
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26.05.2025 11:36 Відповісти
З того що апетити більші ніж доходи від всього перерахованого.
Але це не означає що ворог рухне. Це означає що за рік він досягне свого економічного максимуму і лишиться на ньому або дещо просяде. А далі все залежатиме від того чи матиме ворог економічну підтримку так само як і від рівня нашої підтримки союзниками. Хто першим не витримає рухне і буде платити репарації.
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26.05.2025 16:13 Відповісти
Нехай на тугрики переходять
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26.05.2025 11:37 Відповісти
Це з серії пророцтв фантазера будова про близьку смерть путіна, залишок ракет на 2-3 обстріли, звільнення Криму?
У що перетворили ЗЕ-скомарохи поважну службу?
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26.05.2025 11:44 Відповісти
Так, гроші тануть - напевно, навіть на каву в Ялті скоро не вистачить...
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26.05.2025 11:44 Відповісти
ідіть на рекорд
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26.05.2025 11:47 Відповісти
З такими коштами пост прийняв Сеня,а скільки ярдів було коли здав пост,то-то "ху із ху"
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26.05.2025 13:50 Відповісти
Кава перемоги все ближче і ближче...
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26.05.2025 11:48 Відповісти
ну по перше, бабло їм всеодно надходить і розраховувати, що вони зупиняться, бо бабки закінчились, не варто, вони дегенерати, вони всеодно будуть сунути, Китаю сибір продадуть, але воявати будуть, вони кончені в своїй упоротості і бажанні знищити Україну і українців.
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26.05.2025 13:17 Відповісти
А нашій контррозвідці потрібно рахувати гроші, що невпинно крадуть наші можновладці та інша жлобська державна мешпуха
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26.05.2025 12:09 Відповісти
Родина на івриті звучить "мишпаха".
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26.05.2025 17:34 Відповісти
зі $150 млрд, які були до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, залишилося майже вп'ятеро менше - $38 млрд.
Вчетверо.
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26.05.2025 12:11 Відповісти
4 рік тануть, вже до дніпровської области дойшли.
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26.05.2025 12:17 Відповісти
бабки є, тому і дійшли, і ще трохи є, і надходять, тому ресурс просуватися у кацапні ще є. але вони не зупиняться навіть коли бабла не стане, це для любителів всяких ванг абдристовичей.
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26.05.2025 13:15 Відповісти
Буданов, як завжди, читає нам казки
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26.05.2025 13:15 Відповісти
Дармоїди-це все є в відкритих джерелах..
ї
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26.05.2025 13:31 Відповісти
Опять сказки,из серии вот-вот закончится у них все,я бы такое даже не публиковал
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26.05.2025 13:34 Відповісти
Поки в кацапії не стане грошей, то Україна в 5 разів зникне з мапи світу. Так що немає чого плекати нереальні надії.
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26.05.2025 14:00 Відповісти
у русні гроші тануть..тому і сібіга хоче срочно закінчити війну ,та підписати капітуляцію ,шоб хочь якось допомогти казапським братам ,передих зробити ?
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26.05.2025 15:36 Відповісти
брр невже знову стара пісня імені буданова, вже ракети закінчились 2 роки тому. Клоуни тупі вішають лапшу 73% ідіотам
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26.05.2025 18:10 Відповісти
Протягом п'яти років до 2025 року центральні банки у всьому світі продовжують збільшувати свої запаси золота як захист від інфляції, валютних коливань та геополітичної нестабільності.

Росія, згідно з опублікованими даними в 2024 році, збільшила свої запаси золота до 2333,1 тонни. Золотовалютні резерви Росії також досягли історичного максимуму в 247,04 мільярда доларів у квітні, підкреслив Центральний банк у офіційній заяві.

Частка золота в структурі міжнародних резервних активів Росії збільшилася до 36,3%, що також є рекордно високим показником.
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26.05.2025 18:27 Відповісти
Пока толстый сохнет, худой сдохнет
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26.05.2025 18:37 Відповісти
Ще раз прошу не коментуйте проблеми конченого сусіда. Нам все рівно які у них проблеми. Зосередтеся на проблемах наших хлопців які воюють які щоденно просять допомоги, озброєння. На 11 рік війни не маємо ні свого танка ні літака ні балістичної ракети. Незаповнюйте новини непотрібною інформацією.
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27.05.2025 21:06 Відповісти

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