Нацкомісія обмежить операції торговців з ОВДП у валюті

Проведення депозитарними установами облікових операцій за договорами купівлі-продажу облігацій внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті, з 30 червня здійснюватиметься тільки за розпорядженням та/або повідомленням, що подається Національним банком.

Відповідну норму запроваджує Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 30 червня цього року, передає Інтерфакс-Україна.

Цим рішенням встановлюється, що під час дії воєнного стану укладення правочинів щодо купівлі-продажу валютних ОВДП здійснюється виключно з дотриманням механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" за участю особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента. Наразі це підконтрольний Нацбанку "Розрахунковий центр".

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Окрім того, від дня набрання чинності цим рішенням буде заборонено вчинення та/або виконання інвестиційними фірмами правочинів щодо купівлі-продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, без дотримання механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

"Інвестиційним фірмам за вчиненими та невиконаними правочинами щодо купівлі-продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті (у тому числі за договорами РЕПО), до проведення розрахунків за цими правочинами здійснити заходи щодо внесення змін до них з урахуванням вимог, передбачених підпунктами цього рішення", – йдеться в документі.

Як повідомлялося, у січні-березні 2025 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах 76,02 млрд грн, $455,8 млн та 191,4 млн євро.