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Новини
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Держборг України збільшився за місяць на понад 350 мільярдів

Держборг України за місяць збільшився на понад 350 мільярдів

Державний та гарантований державою борг України станом на 30 квітня цього року становив 7,48 трлн грн, або $179,97 млрд.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Зазначається, що протягом квітня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 357,12 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на $8,24 млрд.

Із загальної суми держборгу зовнішній борг становить 5,57 трлн грн (74,5% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $134,08 млрд, тоді як державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,9 трлн грн (25,5%), або $45,89 млрд.

Як повідомлялося, станом на початок квітня державний та гарантований державою борг України становив 7,12 трлн грн, або $171,73 млрд, збільшившись у березні у гривневому еквіваленті на 103,48 млрд грн, у доларовому еквіваленті – на $2,64 млрд. 

Автор: 

держборг (1095) Мінфін (2944)


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Топ коментарі
+8
Чому б не гуляти якщо цією гулянкою керують желєзняки, гетьманцеви, марченки і шмигалі. Це ще не остаточне бардельєро яке вони нам влаштують, так щоб і камиш шумів і дерева гнулися.
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26.05.2025 13:29
+5
Непогано хтось так гуляє, на 8 мільярдів доларів у місяць...
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26.05.2025 13:25
+5
Так причому і антикорупційні органи плюс-мінус так само гуляють, виходить в два раза дорожче, бо крадуть і корупціонери, і антикорупціонери
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26.05.2025 16:07
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Непогано хтось так гуляє, на 8 мільярдів доларів у місяць...
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26.05.2025 13:25 Відповісти
Чому б не гуляти якщо цією гулянкою керують желєзняки, гетьманцеви, марченки і шмигалі. Це ще не остаточне бардельєро яке вони нам влаштують, так щоб і камиш шумів і дерева гнулися.
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26.05.2025 13:29 Відповісти
Так причому і антикорупційні органи плюс-мінус так само гуляють, виходить в два раза дорожче, бо крадуть і корупціонери, і антикорупціонери
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26.05.2025 16:07 Відповісти
Вы забываете что у нас кроме чиновников ещё целая армия силовиков в тылу + ТЦКунов куча, а платят им хорошо. Ещё в апреле 2024-го я смотрел отчёт минфина. Там весь бюджет страны шел на содержание охраны правопорядка в стране.
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26.05.2025 20:01 Відповісти
А а на скіки зросли зарплати гандонів?оце несподіванка блд.....
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26.05.2025 13:57 Відповісти
Не забувайте, що вони собі ще й премії виписують, тому там спочатку нефігова така зарплатня, а за неюще й 150% премії з надбавками
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26.05.2025 16:08 Відповісти
ЗАТО НЕ БАРИГА! - говорив з любителями ЗЕ - це релігія. "ЗЕ найкращий"
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26.05.2025 13:58 Відповісти
Кому потрібен той барига? Він борги повертав, щоб нащадкам миВсіПрезЕдентів не потрібно було кредити погашати.
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26.05.2025 15:04 Відповісти
Нічого, - наші діти-онуки-правнуки все повернуть. З відсотками. А підараси з награбованим з островів пляжів, з-під пальм смоктатимуть коктейлі і ржатимуть з "дурних хахлів", що вибрали їх до керма Україною....
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26.05.2025 15:06 Відповісти
Ну да, за счёт средних зарплат госчиновников 50т.грн. наверное!!!!
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26.05.2025 15:11 Відповісти
Как вы долг с зарплатами увязываете? Долг это то, что было занято и теперь нужно отдавать с процентами. Чиновникам никто не будет заёмные деньги платить. Их проще украсть и списать. И что-то уж слишком бедная у ваших чиновников средняя зарплата.)))
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26.05.2025 19:59 Відповісти
Тут балаболи крикуни -кричать ,що мобілузувати потрібно всіх . Але не розуміють -що якщо мобілізувати всіх - то хто буде платити зарплату всім? Діти та пенсіонери ? Відпадають . Мабуть тоді жінки .Збудеться мрія феміністок - тепер вони будуть утримувати всіх чоловіків - адже вони будуть на державній службі .
Але розум підказує ,що мобілізувати потрібно всіх силовиків - бо вони проїдають ресурс , а берегти платника податків. На ділі бачимо - навпаки - платників податків стає менше - а тиловиків -силовиків більше. Тому і росте борг...
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26.05.2025 15:11 Відповісти
В нас є ціле міністерство економіки - що вони зробили за полна три роки війни, щоб стабілізувати економіку? Чи гроші у бюджет з повітря будуть братися?
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26.05.2025 16:01 Відповісти
А сколько стоит платиновая шахта в ЮАР, которую Зеля купил недавно? Это я не намекаю, а для сравнения интересуюсь. Откуда-то ведь растут долги государства? Нужно ведь где-то концы искать?
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26.05.2025 19:56 Відповісти

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