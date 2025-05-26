У єдиному держреєстрі верифікували вже понад 1,5 мільйона адрес

У Єдиному державному реєстрі адрес громади наразі верифікували вже 1,5 мільйона адрес.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, органи місцевого самоврядування з 976 громад перевіряють номери будинків, їх прив’язку до вулиць і географічних ділянок, а 15 – уже повністю завершили верифікацію.

"Завдяки цьому громади краще розумітимуть, скільки будинків на їхній території, точніше нараховуватимуть податки, а українці користуватимуться держсервісами із завжди актуальними даними й уникатимуть можливого шахрайства", – пояснили у Мінцифри.

Лідерами серед областей за кількістю верифікованих адрес стали Херсонська – 49,6%, Миколаївська – 31,1%, Волинська – 26,1%, Львівська – 19,5% та Черкаська – 14,8%.

Навіщо потрібен Єдиний державний реєстр адрес

Проєкт ЄДРА реалізовується для систематизації адресної інформації та створення єдиного, повного, актуального джерела адресних даних.

Окрім того, Реєстр має істотно поліпшити обмін даними між інформаційними системами, сприяти зменшенню помилок у адресах, протидії шахрайству щодо прав власності на нерухомість та спрощенню надання соціальних послуг.

На місцевому рівні запровадження ЄДРА сприятиме кращому адмініструванню податків на нерухомість завдяки підвищенню якості інформації, а відтак – наповненню локальних бюджетів.

Реєстр створено з урахуванням норм європейського фреймворку інфраструктури просторових даних INSPІRE, що в майбутньому має сприяти взаємодії даних з реєстру на європейському рівні.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури почало впровадження Єдиного державного реєстру адрес у регіонах наприкінці квітня минулого року.

У серпні органи місцевого самоврядування розпочали верифікацію адрес у Єдиному державному реєстрі адрес.