Інвестори втрачають віру в обіцяне Трампом перемир’я: Українські євробонди стали одними з найгірших на ринку

Інвестори у доларові єврооблігації України втратили від початку 2025 року понад 10%, що є найгіршим показником серед ринків, що розвиваються, оскільки перспективи виконання президентом США Дональдом Трампом своїх обіцянок про припинення вогню в українсько-російській війні стають все більш примарними.

Ще на початку року ставки на припинення вогню зробили український борг одним з найкращих на ринку – тоді ціна деяких випусків єврооблігацій України зросла майже вдвічі з моменту реструктуризації держборгу у серпні 2024 року, пише Bloomberg.

Хоча інвестори все ще зберігають віру у досягнення угоду, але їх оптимізм згасає, зазначає агентство.

Так, лондонський хедж-фонд Frontier Road віддає перевагу корпоративним облігаціям, які менш вразливі до геополітичних потрясінь. Bank of America Corp. все ще вважає зовнішній борг України недооціненим, але попереджає про "ризики зниження" його вартості, оскільки бойові дії затягуються на четвертий рік. Morgan Stanley прогнозує продовження війни протягом 2025 року.

"Ринок повернувся до рівнів, що спостерігалися до обрання Трампа. Обіцянка встановити мир на наступний день після інавгурації зустрілася з реальністю того, що Путін не хоче миру", – коментує директор з інвестицій Aberdeen Investments Віктор Сабо.

Доларові облігації України неодноразово були серед найгірших на ринках, що розвиваються, протягом кількох днів минулого тижня. Безкупонні облігації з погашенням у 2035 році, майбутні виплати яких пов'язані з економічними показниками України, торгувалися трохи вище 50 центів за долар, порівняно з приблизно 70 центами в лютому.

"Основний вплив затримки у мирних переговорах, очевидно, позначився на суверенних облігаціях України. Інвестиції в ці облігації залежать від певного припинення вогню або врегулювання бойових дій", – додав портфельний менеджер Frontier Road Мартін Берсетче.

Що відомо про реструктуризацію боргу України

Як повідомлялося, на початку вересня 2024 року Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених "Укравтодором".

Процес реструктуризації включав обмін 13 серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд із урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

У результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд, зазначали у Мінфіні.