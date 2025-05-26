Заступник голови Федерації профспілок отримав чотири роки тюрми за спробу дати $150 тисяч хабаря суддям

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки та конфіскації половини майна заступнику голови Федерації профспілок Володимиру Саєнку, який намагався дати $150 тисяч хабаря суддям Київського апеляційного суду, щоб вийти з-під варти.

Таке рішення суд ухвалив 23 травня, повідомляє пресслужба ВАКС.

Посадовця визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, (Готування до кримінального правопорушення), ч 3 ст. 27 (. Організація кримінального правопорушення), ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) та ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди) Кримінального Кодексу.

Крім того, ВАКС ухвалив вироки щодо двох осіб, що підозрювалися у пособництві у цій справі. Один із них отримав аналогічне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки з конфіскацією половини майна. Натомість іншого суд визнав невинуватим та виправдав, у зв’язку з недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку. До набрання вироком законної сили на обвинувачених покладено процесуальні обов’язки: не залишати без дозволу суду межі Київської області; здати уповноваженому органу державної влади паспорт громадянина України для виїзду закордон та/або інший документ, який дає право виїзду закордон.

ВАКС також застосував спеціальну конфіскацію до грошових коштів у сумі $150 тис., які мали бути надані як хабар, стягнувши їх у власність держави.

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Як повідомлялося, у січні 2024 року співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру заступнику голови Федерації профспілок та його спільнику, які намагалися дати хабар у сумі $150 тисяч суддям Київського апеляційного суду, щоб вони скасували судді Печерського райсуду Києва про продовження строку тримання під вартою та відпустили його під нічний домашній арешт.

Нагадаємо, у квітні 2023 року ДБР вже заявляло про викриття заступника голови Федерації профспілок на підготовці до дачі хабаря суддям у розмірі $150 тисяч за зміну йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у грудні 2022 року працівники ДБР повідомили заступнику голови Федерації профспілок про підозру, а суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн. Також його відсторонили від посади строком на 2 місяці. Це рішення було пролонговано.

За даними слідства, він у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві. Згідно з висновком судової оцінково-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138,31 млн грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана за значно нижчою вартістю.

Підозрюваний ухвалив рішення про продаж як голова наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Наглядову раду компанії з квітня 2018 року очолює Володимир Саєнко, який з 2013 року також працює заступником голови Федерації професійних спілок України. Фонд профспілок володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" в розмірі 92,92%.

Посадовцю повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).