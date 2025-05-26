Запорізька ОДА віддала 650 мільйонів європейських коштів на відновлення створеній два місяці тому фірмі

Держпідприємство "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОДА 12 і 15 травня за результатами тендерів уклало з ТОВ "Будівельна компанія Кальміус" три договори на будівництво у Запоріжжі на загальну суму 658,82 мільйона гривень.

Ця фірма була зареєстрована лише 7 березня цього року і отримала всі три підряди без конкуренції, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, їй замовили три об’єкти:

лікувальний корпус з укриттям для "Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні" за 439,51 млн грн. Передбачено спорудження чотириповерхової будівлі з одним підземним рівнем на 48 ліжко-місць і 18 відділень та протирадіаційне укриття на 140 осіб із підземною операційною;

підземне протирадіаційне укриття площею 1 425 кв. м на 500 осіб для Запорізької гімназії №4 за 111,83 млн грн;

підземне протирадіаційне укриття площею 1 425 кв. м на 500 осіб для Запорізької гімназії №76 за 107,47 млн грн.

Укриття мають збудувати до кінця 2025 року, а лікарняний корпус – до кінця 2026 року, хоча голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що роботи по лікарні прагнуть завершити до кінця цього року.

Договірні ціни динамічні з урахуванням інфляції. У тендерній документації вказано, що проєкти реалізуються з дотриманням вимог Рамкової угоди між Україною та ЄС у межах програми Ukraine Facility.

При цьому ціни низки найменувань будматеріалів у кошторисній документації завищені.

Так гарячекатану арматуру А-ІІІ діаметрами 10-32 мм вписали по одній ціні. В кошторис лікарні – по 39 600 грн/т, а в кошториси укриттів – по 39 528 грн/т (тут і далі – з ПДВ). При цьому у вільному продажі таку арматуру можна придбати на 13-49% дешевше, вказує видання.

Бетон В30 для лікарні заклали по 5 050 грн/куб. м, а для укриттів – по 4 930 грн за кубометр. На ринку такий бетон можна купити на 4-51% дешевше від кошторисних цін.

Що відомо про нового підрядника Запорізької ОВА?

ТОВ "БК Кальміус" зареєстрована за місяць до оголошення тендерів – 7 березня 2025 року в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Статутний капітал фірми становить 5 000 грн, а її власником і директором вказаний уродженець Донецька Данило Сандирєв, який нині мешкає в Запоріжжі.

Щоб підтвердити досвід, "Кальміус" на всі три тендерні процедури подав єдиний договір субпідряду із ТОВ "Компанія Позитив" на 23,14 млн грн, чого вистачило, щоб задовольнити встановлені вимоги.

Субпідряд стосувався іншого об’єкту нинішнього замовника – будівництва укриття для ліцею "Логос". Під час тендеру в 2024 році "Позитив" заявляв, що працюватиме сам, але в березні 2025 року фірма раптово звернулась до директорки ДП "Місцеві дороги Запорізької області" Вікторії Репашевської із проханням залучити субпідрядника. Того ж дня Репашевська погодила залучення субпідрядника, і того ж дня було підписано договір із "Кальміусом".

На той момент "БК Кальміус" існувала третій день, а в її штаті був лише директор. Ще чотирьох працівників оформили 2 квітня. Роботи по субпідряду завершили 16 квітня: акти КБ-2 і КБ-3 та позитивний відгук від "Позитиву" були додані до тендерної пропозиції.

Усі три тендери зараз під моніторингом Держаудитслужби. Аудитори мають безліч питань, зокрема чому частина матеріалів з тендерної документації відсутня у відомостях ресурсів переможця.

"Компанія Позитив", яка забезпечила "Кальміусу" досвід, зареєстрована в селищі Сонячне Запорізької області. Вона належить Максиму Гайдаю – колишньому директору салону "Віконда" у Запоріжжі.

У 2021 році компанія переїхала до Мелітополя, коли мером там був нинішній голова Запорізької ОДА Іван Федоров, у 2022 році – повернулася до Сонячного.

У квітні 2025 року АМКУ вніс "Компанію Позитив" у "чорний список", заборонивши участь в торгах на три роки за змову на тендері з ремонту Бердянського держпедуніверситету.

Запорізьку ОВА очолює Іван Федоров. Він повідомив, що будівництво лікарняного корпусу вже почали. Це було на наступний день після підписання контракту з "Кальміусом".