Зеленський призначив голів восьми районів Києва: Посади отримали колишній гуморист Бахматов і дзюдоїст Зантарая

Президент Володимир Зеленський призначив нових керівників восьми районних державних адміністрацій у місті Києві.

Відповідні розпорядження №66-73 від 26 березня оприлюднені на офіційному сайті голови держави.

Зокрема, головою Деснянської РДА Києва Зеленський призначив Максима Бахматова – колишнього гумориста, учасника КВК та продюсера українського Comedy Club (виступав під псевдо "Ледокол Бахматов").

У 2016-2019 роках він був керівним партнером проєкту UNIT.City, а у 2019-2020 роках – радником мера Києва Віталія Кличка. Після місцевих виборів 2020 року став його послідовним критиком. Наразі Бахматов очолює засновану ним же ГО "Офіс Трансформації".

Головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Зеленський призначив Георгія Зантараю – відомого українського дзюдоїста грузинського походження. Наразі він є депутатом Київради від "Слуга Народу".

Крім того, Зеленський призначив:

Дунаєвську Софію Анатоліївну – головою Голосіївської РДА;

Ковтунова Олександра Володимировича – головою Дарницької РДА;

Паладія Андрія Миколайовича – головою Дніпровської РДА;

Наконечного Володимира Михайловича – головою Подільської РДА;

Мовенка Сергія Олександровича – головою Солом'янської РДА;

Сазановича Олександра Романовича – головою Шевченківської РДА.

Перед цим Зеленський своїми розпорядженням звільнив Ірину Чечотку з посади голови Солом'янської РДА, а Сергія Садового – з посади голови Голосіївської РДА. Водночас президент увільнив Олександра Ковтунова від виконання обов'язків голови Дарницької РДА, а Олександра Поповцева – від виконання обов'язків голови Шевченківської РДА.

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Як повідомлялося, у березні начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко назвав фейком свою причетність до підвищення тарифів на управління багатоквартирними будинками у Києві. Проте пообіцяв скасувати розпорядження свого попередника, що до цього призвело. Однак кияни вже почали отримувати платіжки з підвищеними тарифами.

Нагадаємо, на початку року в усіх районах столиці районні державні дміністрації синхронно провели конкурси на виконавців послуг із управління багатоквартирними будинками. Кінцевим наслідком цих конкурсів стало підвищення тарифів на управління житлом приблизно вдвічі, писало видання ZN.ua.

При чому голови районних державних адміністрацій у столиці призначаються саме з подачі начальника Київської міської військової адміністрації, зараз цю посаду обіймає Тимур Ткаченко.

Що відомо про Тимура Ткаченка?

Президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка начальником Київської міської військової адміністрації (МВА) 31 грудня минулого року.

До цього Тимур Ткаченко з 27 вересня 2024 року обіймав посаду заступника міністра розвитку громад та територій. На неї його призначили після того, як 5 вересня минулого року Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій.

У листопаді 2024 року Тимур Ткаченко очолив Оперативний штаб ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла у Кривому Розі. Через аварії на тепломережі у цьому місті опалювальний сезон не змогли вчасно розпочати для понад 1000 будинків, де мешкає близько 110 тисяч осіб.

Спочатку Криворізька ТЕЦ і представники влади обіцяли закінчити підключення усіх споживачів до тепла до 8 грудня, проте дотриматися цього терміну не вдалося, його відклали до 22 грудня. 23 грудня міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба оголосив, що технічні роботи завершили, але через нові прориви тепломереж у деяких будинках опалення знову зникає.

До роботи у Кабміні Тимур Ткаченко разом з Олексієм Кулебою працював у КМДА. Зокрема, Ткаченко очолив Департамент міського благоустрою після того, як Олексій Кулеба пішов з цієї посади на підвищення і став першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

У 2023-2024 роках Ткаченко працював на посаді заступника міністра розвитку стратегічних галузей промисловості України.