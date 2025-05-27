$3 мільярди на зброю від Великої Британії: Підписано план, на що витрачатимуть кошти (оновлено)

Україна та Велика Британія підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на озброєння та ремонт військової техніки. Йдеться про $3 млрд.

Про це йдеться у спільній заяві Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства оборони України.

"Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони – як відповідь на агресію та визнання права України на захист", – підкреслив перший заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Згідно з домовленістю, протягом 2025-2026 років Україна отримає $3 млрд. Кошти будуть спрямовані на:

закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва

ремонт та обслуговування військової техніки;

реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній;

закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

Також ці ресурси планують направити на ремонт та обслуговування військової техніки, включно зі спільними проєктами, які реалізують українські та закордонні оборонні компанії.

"Надзвичайно важливо зараз залучати додаткове фінансування в український ОПК. Наші підприємства мають спроможність на $35 млрд, але коштів у бюджеті недостатньо, щоб забезпечити замовлення на таку суму. Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК", – зазначив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Давид Алоян.

Потенційно кошти можуть бути використані й на закупівлю інших критично важливих матеріалів, додали в українському міністерстві.

Українська сторона висловила вдячність уряду Великої Британії за надання цього фінансового пакету й за підтримку виробництва озброєння в Україні.

Як повідомлялося, Велика Британія виділить Україні майже $3 мільярди в межах ініціативи країн "Великої сімки" Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), яка передбачає використання погашення цього боргу за рахунок прибутків від заморожених російських активів. При цьому британський уряд дозволив використовувати ці кошти на придбання озброєння для українського війська.

Перший транш від Великої Британії у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд) у межах ініціативи ERA Україна отримала 7 березня, а другий транш на аналогічну суму – 14 квітня.