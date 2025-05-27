Ціни на автогаз у мережах АЗС почали знижуватися

Ціни на скраплений газ у мережах АЗС почали знижуватися після паузи з другої половини квітня. Зокрема, преміальні мережі знизили ціну на газ на 0,50 грн/л, чим стимулювали цінові коригування інших операторів.

Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95"

Основним драйвером зниження вартості LPG на стелах стало здешевшання ресурсу в гурті через надходження суттєвих партій дешевого імпорту. Так, з 19 по 26 травня, гуртова ціна на пальне зменшилася на 1 310 грн/т, або 0,70 грн/л, до 52 740 грн/т (28,5 грн/л). З початку місяця просідання становило 2 410 грн/т (1,30 грн/л).

Через незначну реалізацію мережі не поспішали коригувати ціни на стелі, які за тиждень зменшилися в середньому на 32 копійок за літр, з початку місяця – на 43 копійки.

До преміальних ОККО і WOG долучилися UPG, SOCAR і дніпровські оператори VostokGaz і Neftek, знизивши вартість на 50 копійок.

Максимально – на 1 грн – опустилася ціна на газ у Shell – до 35,45 грн/л.

"Авантаж 7", який утримує найнижчі ціни на бензин і газ, скинув ще 30 копійок, до 32,65 грн/л. У регіонах точково нижче тільки у Marshal в Житомирській області (30,99 грн/л, -30 коп./л за тиждень), "БРСМ" у Запорізькій (31,49 грн/л, -10 коп./л) і Motto (32,48 грн/л, без змін).

Решта операторів не дорахувалася в середньому 9-43 копійки.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 19 по 26 травня, грн/л