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Новини
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Ціни на автогаз у мережах АЗС почали знижуватися

Ціни на автогаз у мережах АЗС почали знижуватися

Ціни на скраплений газ у мережах АЗС почали знижуватися після паузи з другої половини квітня. Зокрема, преміальні мережі знизили ціну на газ на 0,50 грн/л, чим стимулювали цінові коригування інших операторів.

Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95"

Основним драйвером зниження вартості LPG на стелах стало здешевшання ресурсу в гурті через надходження суттєвих партій дешевого імпорту. Так, з 19 по 26 травня, гуртова ціна на пальне зменшилася на 1 310 грн/т, або 0,70 грн/л, до 52 740 грн/т (28,5 грн/л). З початку місяця просідання становило 2 410 грн/т (1,30 грн/л).

Через незначну реалізацію мережі не поспішали коригувати ціни на стелі, які за тиждень зменшилися в середньому на 32 копійок за літр, з початку місяця – на 43 копійки.

До преміальних ОККО і WOG долучилися UPG, SOCAR і дніпровські оператори VostokGaz і Neftek, знизивши вартість на 50 копійок.

Максимально – на 1 грн – опустилася ціна на газ у Shell – до 35,45 грн/л.

"Авантаж 7", який утримує найнижчі ціни на бензин і газ, скинув ще 30 копійок, до 32,65 грн/л. У регіонах точково нижче тільки у Marshal в Житомирській області (30,99 грн/л, -30 коп./л за тиждень), "БРСМ" у Запорізькій (31,49 грн/л, -10 коп./л) і Motto (32,48 грн/л, без змін).

Решта операторів не дорахувалася в середньому 9-43 копійки.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 19 по 26 травня, грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

26.05.25

Зм.

26.05.25

Зм.

26.05.25

Зм.

26.05.25

Зм.

ОККО

57,99

0,00

60,99

0,00

55,99

0,00

36,49

-0,50

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

35,50

0,00

WOG

57,99

0,00

60,99

0,00

55,99

0,00

36,48

-0,50

Shell

57,95

0,00

60,95

0,00

55,95

0,00

35,45

-1,00

SOCAR

56,66

0,00

59,82

0,00

54,82

0,00

35,31

-0,50

Neftek

55,99

0,00

58,49

0,00

52,99

0,00

34,99

-0,50

AMIC

55,25

0,00

57,49

0,00

53,23

-0,18

34,00

-0,43

BVS

54,99

0,00

57,99

0,00

52,99

0,00

34,99

0,00

Автотранс

54,98

0,00

60,98

0,00

52,98

0,00

34,98

0,00

KLO

54,49

-1,00

55,89

-1,00

52,39

-2,00

34,50

0,00

Parallel

54,16

0,00

52,99

0,00

52,99

0,00

34,89

0,00

VST

54,12

1,00

49,42

0,18

33,10

-0,18

Ovis

53,99

0,00

56,99

0,00

50,99

-2,00

34,19

-0,30

Катрал

53,99

0,00

50,99

-0,80

32,97

-0,40

ZOG

53,50

0,00

56,00

0,00

51,50

0,00

34,00

0,00

VostokGaz

52,99

0,00

50,99

0,00

33,99

-0,50

Укрнафта

52,99

0,00

55,99

0,00

50,99

0,00

33,99

0,00

U.GO

52,90

0,00

50,90

0,00

34,40

0,00

Green Wave

52,90

0,00

50,90

0,00

33,60

-0,20

UPG

52,90

0,00

55,40

0,00

50,90

0,00

34,02

-0,50

Chipo

52,28

-0,13

49,82

-0,12

33,58

-0,16

Кворум

52,28

0,00

49,98

-1,00

32,78

-0,20

Mango

51,99

0,00

49,99

0,00

33,11

-0,27

Олас

51,99

0,00

49,99

0,00

33,99

0,00

SUNOIL

51,79

0,00

50,49

0,00

34,19

-0,10

Motto

51,48

0,00

52,08

0,00

49,55

0,03

34,18

0,00

Marshal

51,47

0,10

54,46

0,00

48,93

0,00

33,61

-0,12

Маркет

50,99

0,00

50,49

0,00

БРСМ-Нафта

50,92

-0,07

49,09

-0,03

33,46

-0,09

Фактор

50,50

0,00

46,50

0,00

RLS

50,40

0,00

54,00

0,00

47,50

-0,50

32,90

-0,40

Укр-Петроль

49,50

-2,50

49,40

-1,50

Авантаж 7

48,95

0,00

47,95

0,00

32,65

-0,30

Середня ціна в Україні

54,49

-0,12

58,70

0,00

52,62

-0,12

34,89

-0,31

Автор: 

ціни (3521) скраплений газ (1145)


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З поточними цінами на газ дешевше іздити на бензі. Люди просто банально рахують гроші і не купують газ по за.да.хуа денех. Тому і почав дешевшати після нещодавно нереального зростання.
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27.05.2025 13:19 Відповісти
Яких вам ще покращень не вистачає? )
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27.05.2025 14:06 Відповісти

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