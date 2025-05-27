Нацкомісія зберегла чинні обмеження цін на електроенергію для бізнесу ще на пів року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила чинні граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринку ще на пів року.

Відповідне рішення регулятор ухвалив під час засідання 27 травня, постанова набере чинності з 31 травня, передає ExPro.

Водночас голова НКРЕКП Юрій Власенко висловив пропозицію Департаменту енергоринку розпочати процедуру перегляду прайс-кепів найближчим часом "для оперативного реагування на ситуацію в країні, в тому числі і пов’язана з війною".

Ще пів року на короткострокових сегментах ринку діятимуть такі цінові обмеження:

на ринку "на добу наперед та внутрішньодобовому ринку: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 – 5 600 грн/МВт-год; з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год; з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год; мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год;

максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 – 5 600 грн/МВт-год; з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год; з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год; мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год; на балансуючому ринку: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 – 6 600 грн/МВт-год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250 грн/МВт-год; з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт-год; мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВ-год.

Як повідомлялося, у грудні НКРЕКП вже розпочинала процедуру перегляду граничних цін ("прайс-кепів") на електроенергію для непобутових споживачів. Але тоді остаточне рішення про їх підвищення не ухвалили.