БЕБ вилучило контрафактного пального та обладнання із початку року на 650 мільйонів

Із початку року детективи Бюро економічної безпеки вилучили на 650 млн грн контрафактного пального та обладнання для його виробництва. Також 35 АЗС позбавили ліцензій.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ за результатами зустрічі з представниками Нафтогазової асоціації України.

За словами керівника детективів Бюро Олександра Ткачука, вилучено понад 475 тонн бензину, 519,8 тонни дизелю, демонтували 45 резервуарів та автозаправних колонок. Загальна вартість вилученого з незаконного обігу становить 650 млн грн.

"Крім того, в результаті досудових розслідувань повідомлено про підозру 22 особам, 19 справ вже скеровано до суду. За матеріалами БЕБ скасовано 35 ліцензій АЗС", – зауважив керівник Головного підрозділу детективів БЕБ.

Своєю чергою голова Асоціації Ярослав Старовойтенко зауважив, що попри постійні зусилля з боку держави, проблема незаконної торгівлі пальним залишається гострою.

"Нафтогазова Асоціація вже передала до Державної податкової служби інформацію щодо розташування АЗС з ознаками порушення законодавства", – наголосив Старовойтенко.

Водночас, за словами в.о.директора БЕБ Сергія Перхуна, наразі для подолання підпільних АЗС потрібна не лише консолідація зусиль всіх правоохоронних та контролюючих органів, а й зміни до законодавства. Зокрема йдеться про посилення відповідальності за нелегальний обіг підакцизних товарів.

Як повідомлялося, раніше детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили виробництво фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів.

До того стало відомо, що БЕБ виявило нелегальну фабрику з виробництва підробок сигарет відомих брендів. Під час обшуків вилучили товару на 60 млн грн.