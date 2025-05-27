Міністр освіти підтримав передачу держуніверситетів в управління після пропозиції Милованова продати "Могилянку"
Міністерство освіти і науки України готове підтримати ідею законодавчо дозволити передачу державних університети в управління, з певними застереженнями.
Про це заявив очільник міністерства Оксен Лісовий, передає Інтерфакс-України.
"Ми в принципі добре ставимося до залучення приватної ініціативи до управління закладами освіти. Така ідея озвучувалася, обговорювалася і ми готові про це говорити. При певних застереженнях, звичайно, в питаннях доброчесності використання цього інструменту, ми готові про це говорити і підтримувати", – сказав міністр.
Своєю чергою заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська заявила, що є гарні приклади і державного, і недержавного управління університетами.
"Якщо такий підхід буде в собі акумулювати найкраще з цього досвіду, то це буде добре і держава це підтримає", – додала вона.
Водночас вона пообіцяла, що держава застосує підхід пілотування в реформах.
Раніше ексміністр економіки та колишній радник Офісу президента, президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявив про намір придбати Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА). Він обіцяв, що KSE спрямує відповідний запит Міністерству освіти та науки. Своєю чергою у МОН наприкінці січня заявили, що не розглядають можливості приватизації НаУКМА.
Як повідомлялося, у квітні приватний вищий навчальний заклад "Київська школа економіки" (KSE) за кошти міжнародних партнерів та донорів за $18 млн (751 млн грн за поточним курсом НБУ) придбав комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві.
У KSE пообіцяли, що комплекс перетворять на університетський кампус, де готуватимуть математиків, інженерів та фахівців високих технологій. Водночас виявилося, що територія гольф-клубу на березі Дніпра має низку обмежень щодо нового будівництва.
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А в статті точно фото Оксена?
миляваня попереду?
Те що відбувається в країні, це ніяке не управління і не приватизація, це дерибан майна під красивими назвами!
Держава її фінансує, а " сєдиє акадєміки" у цей час торгують " академічною землею і академічними площам" ?
Ну Мілованов, ну жулік..
Вони мають статут, наглядову раду, бюджет і визначені способи його наповнення, мають самоврядування і т.д.
Університети отримують фінансові надходження за рахунок плати за навчання, ґранти від роботодавців, зацікавлених в певних фахівцях та надходження за проведення науково-дослідних робіт від замовників.
Але, універстети не виникали на ґрунті - передати з державної власності...
Хочете заснувати універстет - будь ласка, купляйте інфрастуктуру, вкладайтесь у все що для цього потрібно і вперед.
Але наші недолугі олігархи (практично ніхто з них) не починали бізнес з нуля (створив ідею чи зразок, взяв кредит, купив чи орендував приміщення, наняв персонал...). Ні! Тільки за рахунок державної власності. При чому, обов'язково, з корупційною складовою.
Так, особисто я прихильник того, щоб держава не мала засобів виробництва. Держава повинна творити закони, контролювати їх виконання і створювати умови для бізнесу.
Держава не може бути ефективним менеджером в бізнесі. А тримати купу старих пердунів які вже давно не займаються наукою, але брязчать медалями ще з совка і мають державні пенсії це нерентабельно і не потрібно. Та і не тільки наука і освіта. Візміть, до прикладу, "годівничку" - Укрзалізниця"??!! Чи Укрпошта? Вони що? потрібні в державній власності? Щоб Сірожу Лєщенко годувати на посаді радника?