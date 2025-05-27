Міністр освіти підтримав передачу держуніверситетів в управління після пропозиції Милованова продати "Могилянку"

Міністерство освіти і науки України готове підтримати ідею законодавчо дозволити передачу державних університети в управління, з певними застереженнями.

Про це заявив очільник міністерства Оксен Лісовий, передає Інтерфакс-України.

"Ми в принципі добре ставимося до залучення приватної ініціативи до управління закладами освіти. Така ідея озвучувалася, обговорювалася і ми готові про це говорити. При певних застереженнях, звичайно, в питаннях доброчесності використання цього інструменту, ми готові про це говорити і підтримувати", – сказав міністр.

Своєю чергою заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська заявила, що є гарні приклади і державного, і недержавного управління університетами.

"Якщо такий підхід буде в собі акумулювати найкраще з цього досвіду, то це буде добре і держава це підтримає", – додала вона.

Водночас вона пообіцяла, що держава застосує підхід пілотування в реформах.

Раніше ексміністр економіки та колишній радник Офісу президента, президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявив про намір придбати Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА). Він обіцяв, що KSE спрямує відповідний запит Міністерству освіти та науки. Своєю чергою у МОН наприкінці січня заявили, що не розглядають можливості приватизації НаУКМА.

Як повідомлялося, у квітні приватний вищий навчальний заклад "Київська школа економіки" (KSE) за кошти міжнародних партнерів та донорів за $18 млн (751 млн грн за поточним курсом НБУ) придбав комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві.

У KSE пообіцяли, що комплекс перетворять на університетський кампус, де готуватимуть математиків, інженерів та фахівців високих технологій. Водночас виявилося, що територія гольф-клубу на березі Дніпра має низку обмежень щодо нового будівництва.