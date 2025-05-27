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Новини
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Міністр освіти підтримав передачу держуніверситетів в управління після пропозиції Милованова продати "Могилянку"

Милованов хоче купити

Міністерство освіти і науки України готове підтримати ідею законодавчо дозволити передачу державних університети в управління, з певними застереженнями.

Про це заявив очільник міністерства Оксен Лісовий, передає Інтерфакс-України.

"Ми в принципі добре ставимося до залучення приватної ініціативи до управління закладами освіти. Така ідея озвучувалася, обговорювалася і ми готові про це говорити. При певних застереженнях, звичайно, в питаннях доброчесності використання цього інструменту, ми готові про це говорити і підтримувати", – сказав міністр.

Своєю чергою заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська заявила, що є гарні приклади і державного, і недержавного управління університетами.

"Якщо такий підхід буде в собі акумулювати найкраще з цього досвіду, то це буде добре і держава це підтримає", – додала вона.

Водночас вона пообіцяла, що держава застосує підхід пілотування в реформах.

Раніше ексміністр економіки та колишній радник Офісу президента, президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявив про намір придбати Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА). Він обіцяв, що KSE спрямує відповідний запит Міністерству освіти та науки. Своєю чергою у МОН наприкінці січня заявили, що не розглядають можливості приватизації НаУКМА.

Як повідомлялося, у квітні приватний вищий навчальний заклад "Київська школа економіки" (KSE) за кошти міжнародних партнерів та донорів за $18 млн (751 млн грн за поточним курсом НБУ) придбав комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві.

У KSE пообіцяли, що комплекс перетворять на університетський кампус, де готуватимуть математиків, інженерів та фахівців високих технологій. Водночас виявилося, що територія гольф-клубу на березі Дніпра має низку обмежень щодо нового будівництва.

Автор: 

оренда (391) виш (85) Міносвіти (235) Милованов Тимофій (131) Лісовий Оксен (15)


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Топ коментарі
+12
а не хоче часом мілованов побудувати підземний завод по виробництву БАЛІСТИКИ?
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27.05.2025 14:58
+9
Цього міністра треба притягнути до відповідальності за розбазарювання державного майна !
Те що відбувається в країні, це ніяке не управління і не приватизація, це дерибан майна під красивими назвами!
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27.05.2025 15:03
+8
Дерибанять все підряд! Навіщо передавати в управління, державf що сама управляти неможе? Після того як усе майно приватизують, тобто роздерибанять, з чого складатиметься держава, залишиться лише назва?
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27.05.2025 14:59
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а не хоче часом мілованов побудувати підземний завод по виробництву БАЛІСТИКИ?
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27.05.2025 14:58 Відповісти
З плагіатщика Лісового такий же "міністр освіти" , як з одного " юриста " "президент" , що попало ,як в Україні кажуть,яке їхало таке й здибало.
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27.05.2025 16:20 Відповісти
Дерибанять все підряд! Навіщо передавати в управління, державf що сама управляти неможе? Після того як усе майно приватизують, тобто роздерибанять, з чого складатиметься держава, залишиться лише назва?
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27.05.2025 14:59 Відповісти

А в статті точно фото Оксена?
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27.05.2025 15:02 Відповісти
В статті фото мілованова. Чи не впізнали? )

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27.05.2025 15:28 Відповісти
мабуть почявся конкурс на те хто буде наступним за **пяти дірковою портянкою.
миляваня попереду?
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27.05.2025 17:54 Відповісти
Цього міністра треба притягнути до відповідальності за розбазарювання державного майна !
Те що відбувається в країні, це ніяке не управління і не приватизація, це дерибан майна під красивими назвами!
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27.05.2025 15:03 Відповісти
Дураки, що керують державою, залишають після себе суцільну руїну.
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27.05.2025 15:17 Відповісти
Скоро Україна буде складатися лише з дірки від бублика та боргів
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27.05.2025 15:23 Відповісти
А як України зовсім не буде, то "какая разніца"?
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27.05.2025 15:29 Відповісти
ПРидурковатний поплавський в без приватизаціі привласнив собі "кульок", ще і землю інститутську на Печерську під забудову.
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27.05.2025 15:28 Відповісти
Ще б міністра продати, але за нього й ламаного шага не дадуть. Козел, ....ять
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27.05.2025 15:32 Відповісти
Аде ж цей паразит, якого "ніколи не цікавила Україна" так збагатився, що готовий скуповувати навчальні заклади? На трускавецьких курсах для слуг? Його взагалі б не підпускати до будь-якої освіти.
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27.05.2025 15:36 Відповісти
Що означає " передати в Управління"? Це як із Академією Наук?
Держава її фінансує, а " сєдиє акадєміки" у цей час торгують " академічною землею і академічними площам" ?
Ну Мілованов, ну жулік..
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27.05.2025 15:38 Відповісти
Абсолютно вірно. Плюс ще "сєдиє акадєміки" будуть отримувати і зарплатню від держави та плату за навчання від студентів.
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27.05.2025 16:01 Відповісти
Милованов себе називав дибілом.По-друге,а де він наварив "капусти",що хоче придбати"Могилянку"?
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27.05.2025 15:51 Відповісти
"соросятники" і залишки української освіти знищуть .Таких .безпринципних і антиукраїнських "лісових " "соросятники" за "мале пиво " скуповують пачками...
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27.05.2025 15:52 Відповісти
Статтю неправильно назвали, назва має бути такою "Ліквідатор залишків освіти в Україні, підтримав пропозицію роздеребанити виші"
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27.05.2025 16:02 Відповісти
Я цьому піарасу написав про його гольф клуб то він мене заблокував у себе на фейсбуці
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27.05.2025 16:27 Відповісти
Істоти нікчемні!!!!
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27.05.2025 17:11 Відповісти
Університети на заході, в переважній більшості, це суб'єкти недержавної форми власності.
Вони мають статут, наглядову раду, бюджет і визначені способи його наповнення, мають самоврядування і т.д.
Університети отримують фінансові надходження за рахунок плати за навчання, ґранти від роботодавців, зацікавлених в певних фахівцях та надходження за проведення науково-дослідних робіт від замовників.
Але, універстети не виникали на ґрунті - передати з державної власності...
Хочете заснувати універстет - будь ласка, купляйте інфрастуктуру, вкладайтесь у все що для цього потрібно і вперед.
Але наші недолугі олігархи (практично ніхто з них) не починали бізнес з нуля (створив ідею чи зразок, взяв кредит, купив чи орендував приміщення, наняв персонал...). Ні! Тільки за рахунок державної власності. При чому, обов'язково, з корупційною складовою.
Так, особисто я прихильник того, щоб держава не мала засобів виробництва. Держава повинна творити закони, контролювати їх виконання і створювати умови для бізнесу.
Держава не може бути ефективним менеджером в бізнесі. А тримати купу старих пердунів які вже давно не займаються наукою, але брязчать медалями ще з совка і мають державні пенсії це нерентабельно і не потрібно. Та і не тільки наука і освіта. Візміть, до прикладу, "годівничку" - Укрзалізниця"??!! Чи Укрпошта? Вони що? потрібні в державній власності? Щоб Сірожу Лєщенко годувати на посаді радника?
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27.05.2025 17:12 Відповісти
Цей дурбело здатний тільки бригадою в колгоспі керувати по своєму розвитку, але бюджетні гроші освоювати навчився. А ще Богуслаєва кришував, як той двигуни на рашку продавав. Чому справа не відкрита?
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27.05.2025 17:18 Відповісти
Милованов буде за грубі гроші роздавати корочки дипломів, на звороті буде сяяти "Я дебіл!"
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27.05.2025 17:19 Відповісти
На скількі відомо в Україні є, як приватні та і державні унівеситети, тому у українців є вибір, а коли університети влада дасть в управління собі, саросятам,корупціонерам,- колобарантам, різним дебілам і мерзотникам, таким як Миловановим то вибору не буде, як і конкуренції на ринку, томість ці покидькі кажуть що в нас "ринку" немає, типу давайте його створювати, хоча вони цей ринок під себе і гроблять,монополізуючи адмінресурсом, щоб люди без вибору несли їм кошти а в замін отримували не якісну освіту , дороги, ліки, харчі , озброєння для армії то-що, це з одного богу, а з іншого ці награбовані кошти відмивають через офшори і скуповують українські активи під час війни коли нарід ці активи захищає від ворога , - це по перше,а по друге якщо ти дійсно хочеш чимось управляти, так створи це, а вони на це не здатні тому крадуть у народу так легше, тай щей під час війни- мародерять по іншому не назвеш.
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27.05.2025 17:39 Відповісти

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