Виробляли 100 тонн пального на добу: Підпільний НПЗ у Кривому Розі продовжував працювати попри справу БЕБ. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повторно викрили нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, який продовжував нелегально виготовляти бензин марок А-95 і А-92 та дизельне пальне попри те, що кримінальне провадження щодо нього вже передали до суду.

Потужність підпільного підприємства сягала понад 100 тонн пального на добу, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, виробництво обладнали на території промислового підприємства. Аби збільшити обсяги пального для продажу фігуранти змішували його з нафтовими компонентами низької якості. Реалізовували пальне через мережу місцевих автозаправних станцій.

Детективи БЕБ провели понад 20 обшуків на заводі та у мережі автозаправних станцій, де зафіксували продаж контрафактного пального, відсутність документів про його походження, сертифікатів якості, РРО, видачі чеків та роботу операторів АЗС без офіційного працевлаштування.

Під час проведення слідчих дій також виявлено та вилучено документи, чорнові записи, гроші та пальне, вартістю понад 4 млн гривень.

У БЕБ уточнили, що нафтопереробний завод, як і його співробітники, вже не вперше фігурують в кримінальних провадженнях Бюро, одне з яких раніше було скеровано до суду.

Наразі у справі триває досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).













Як повідомлялося, із початку року детективи Бюро економічної безпеки вилучили на 650 млн грн контрафактного пального та обладнання для його виробництва. Також 35 АЗС позбавили ліцензій.