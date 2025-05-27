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Новини
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Росія будує високовольтну лінію для перезапуску окупованої Запорізької АЕС, – Greenpeace. ФОТО

Росія будує високовольтну лінію для перезапуску Запорізької АЕС

Росія будує на окупованих територіях України нову лінію електропередач для незаконного підключення Запорізької АЕС до енергосистеми Росії та відновлення їх роботи.

Наразі будівництво нової ЛЕП триває на захід від Бердянська Запорізької області та на північний захід від Маріуполя Донецької області, повідомляє "Грінпіс Україна" із посиланням на дані супутникові знімки високої та середньої роздільної здатності від Planet.

"Візуальна ідентифікація цих об’єктів підтверджує наміри "Росатома" перезапустити ядерні реактори на ЗАЕС", – зауважують в організації.

Росія будує високовольтну лінію для перезапуску Запорізької АЕС

Зокрема, на супутникових знімках до лютого 2025 року не видно жодних ознак будівництва. Однак станом на 23 травня вже побудовано 90 км лінії зі встановленими опорами. При цьому лише з 11 по 22 травня було зведено 15 опор та понад 5 км лінії електропередач від східної частини Тополиного, що на північ від Маріуполя. Ймовірно, що до кінця травня триватиме будівництво через Кальчицьке водосховище.

Враховуючи нинішню локацію будівництва, Greenpeace прогнозує, що лінія буде продовжена ще на 100 км на захід до окупованого Мелітополя, де її мають підключити до підстанції 330 кВ. У східному напрямку лінія має бути з’єднана з підстанцією 750/330 кВ на північ від окупованого Маріуполя.

Будівництво координується Чорноморським регіональним диспетчерським управлінням окупаційної філії АТ "СО ЕЕС" – це структура, яка здійснює централізоване оперативно-диспетчерське управління в Об’єднаній енергосистемі Росії.

Супутниковий знімок нової лінії електропередач, що будується Росією на тимчасово окупованій території України для з’єднання Запорізької атомної електростанції з Ростовом у Росії.
Фото: Planet/Greenpeace Україна
Супутниковий знімок нової лінії електропередач, що будується Росією на тимчасово окупованій території України для з’єднання Запорізької атомної електростанції з Ростовом у Росії.
Супутниковий знімок від 7 травня 2025 року нової лінії електропередач, яку Росія будує на тимчасово окупованій території України, щоб з’єднати Запорізьку атомну електростанцію з Ростовом у Росії.
Фото: Planet/Greenpeace Україна
Супутниковий знімок від 7 травня 2025 року нової лінії електропередач, яку Росія будує на тимчасово окупованій території України, щоб з’єднати Запорізьку атомну електростанцію з Ростовом у Росії. Ця ділянка лінії довжиною приблизно 8 км з 30 опорами знаходиться поблизу села Азовське на узбережжі Азовського моря в Брянському районі.
Зображення 3: Високороздільний супутниковий знімок Sky Sat від 15 квітня 2025 р. Опора для нової лінії електропередач від атомної електростанції Запорізької АЕС на тимчасово окупованій території України.
Фото: Planet/Greenpeace Україна
Високороздільний супутниковий знімок Sky Sat від 15 квітня 2025 р. Опора для нової лінії електропередач від атомної електростанції Запорізької АЕС на тимчасово окупованій території України.
Стан східного будівництва в Тополиному, на північ від Маріуполя, Донецька область, станом на 11 травня 2025 року.
Фото: Planet/Greenpeace Україна
Стан східного будівництва в Тополиному, на північ від Маріуполя, Донецька область, станом на 11 травня 2025 року.
Стан східної лінії станом на 22 травня: додаткові 15 опор та лінія електропередач довжиною понад 5 км, збудовані з 11 травня, на схід від Тополіного, на північ від Маріуполя, в Донецькій області.
Фото: Planet/Greenpeace Україна
Стан східної лінії станом на 22 травня: додаткові 15 опор та лінія електропередач довжиною понад 5 км, збудовані з 11 травня, на схід від Тополіного, на північ від Маріуполя, в Донецькій області.

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Запорізька АЕС була окупована російськими військами 4 березня 2022 року і повністю припинила генерацію електроенергії у вересні того ж року.

У грудні 2024 року Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації президента РФ, заявив про намір перезапустити реактори "якнайшвидше", щоб під’єднати окуповану ЗАЕС до російської енергосистеми в Ростовській області.

21 травня 2025 року, голова "Росатому" Олексій Ліхачов заявив у Раді Федерації РФ: "Усі живуть мрією відновлення станції… Ми розробили план виведення ЗАЕС на повну потужність, який проходить міжвідомче погодження. Одне з головних завдань – заміна мережі".

Greenpeace Україна попереджає про небезпеку російського перезапуску ЗАЕС з січня 2024 року і закликає зупинити незаконний перезапуск. Організація також розслідує роль МАГАТЕ, яка може сприяти незаконним діям "Росатому".

"Це одне з перших конкретних свідчень того, що Росія реалізує небезпечні та незаконні плани перезапуску найбільшої АЕС в Україні та Європі – Запорізької. Але ця станція є виключно власністю України, а російський крок до потенційно катастрофічної експлуатації реакторів повинен бути засуджений", – заявив ядерний спеціаліст "Greenpeace Україна" Шон Берні.

Автор: 

МАГАТЕ (195) Енергоатом (1206) Запорізька область (171) Запорізька АЕС (345)


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Топ коментарі
+1
Згоден з Вами на всі 100%! Він дебіл, якщо продовжує постачати американську зброю таким невдячним дебілам як Ви.
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27.05.2025 19:10
+1
Почему зимой не была подорвана Каховская ГЭС? Тогда русские не дошли бы до станции.Ледяная волна накрыла бы их колонны.
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27.05.2025 20:09
+1
Ця влада співпрацює з ****** які там тауруси ? І все відбувається під одобрямс МАГАТЕ.
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27.05.2025 21:28
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Чергове посилання від рашки трампу - що він дебіль рідкостний!
Але, дебілу неможливо пояснити що він дебіл, тому, що він - дебіл!
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27.05.2025 18:02 Відповісти
Згоден з Вами на всі 100%! Він дебіл, якщо продовжує постачати американську зброю таким невдячним дебілам як Ви.
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27.05.2025 19:10 Відповісти
Чому б всі об"єкти тих будівництв не нищити на кордоні в раші /які для перезапуску ЗАЕС в рашу, залізниці з Азову до Криму/ ? Європа на це ще й ракети зацікавиться давати, адже АС і на них працювала.
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27.05.2025 23:06 Відповісти
Почему зимой не была подорвана Каховская ГЭС? Тогда русские не дошли бы до станции.Ледяная волна накрыла бы их колонны.
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27.05.2025 20:09 Відповісти
А що був такий наказ? Ви знаєте відповідь на це питання.В соцмережах були тоді повідомлення, як військові рф з окупованого Криму їхали у вантажівках на швидкості 70 км до самої Н.Каховки і навіть виспатися встигли,це багато про що говорить..
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27.05.2025 21:32 Відповісти
І ці факти говорять про внутрішніх ворогів у владі. А історики і древні філософи стверджують: не можна подолати зовнішнього ворога при наявності внутрішнього. Тобто: нам своє робити. І в першу чергу позбавитись махрової корупції, іноагенти й самі за ними почнуть відлітати. Як там Азіров поживає?
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27.05.2025 23:34 Відповісти
за азіровим і овочем не слідкую) Зробили люди помилку 2019 р і боюся, що ця помилка зникне вже разом з країною, а сам він не піде це вже зрозуміло.
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28.05.2025 00:08 Відповісти
давно в планах было...повод таурусам задуматься....
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27.05.2025 20:15 Відповісти
Ця влада співпрацює з ****** які там тауруси ? І все відбувається під одобрямс МАГАТЕ.
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27.05.2025 21:28 Відповісти

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