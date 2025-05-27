Росія будує високовольтну лінію для перезапуску окупованої Запорізької АЕС, – Greenpeace. ФОТО

Росія будує на окупованих територіях України нову лінію електропередач для незаконного підключення Запорізької АЕС до енергосистеми Росії та відновлення їх роботи.

Наразі будівництво нової ЛЕП триває на захід від Бердянська Запорізької області та на північний захід від Маріуполя Донецької області, повідомляє "Грінпіс Україна" із посиланням на дані супутникові знімки високої та середньої роздільної здатності від Planet.

"Візуальна ідентифікація цих об’єктів підтверджує наміри "Росатома" перезапустити ядерні реактори на ЗАЕС", – зауважують в організації.

Зокрема, на супутникових знімках до лютого 2025 року не видно жодних ознак будівництва. Однак станом на 23 травня вже побудовано 90 км лінії зі встановленими опорами. При цьому лише з 11 по 22 травня було зведено 15 опор та понад 5 км лінії електропередач від східної частини Тополиного, що на північ від Маріуполя. Ймовірно, що до кінця травня триватиме будівництво через Кальчицьке водосховище.

Враховуючи нинішню локацію будівництва, Greenpeace прогнозує, що лінія буде продовжена ще на 100 км на захід до окупованого Мелітополя, де її мають підключити до підстанції 330 кВ. У східному напрямку лінія має бути з’єднана з підстанцією 750/330 кВ на північ від окупованого Маріуполя.

Будівництво координується Чорноморським регіональним диспетчерським управлінням окупаційної філії АТ "СО ЕЕС" – це структура, яка здійснює централізоване оперативно-диспетчерське управління в Об’єднаній енергосистемі Росії.

Фото: Planet/Greenpeace Україна Супутниковий знімок нової лінії електропередач, що будується Росією на тимчасово окупованій території України для з’єднання Запорізької атомної електростанції з Ростовом у Росії.

Фото: Planet/Greenpeace Україна Супутниковий знімок від 7 травня 2025 року нової лінії електропередач, яку Росія будує на тимчасово окупованій території України, щоб з’єднати Запорізьку атомну електростанцію з Ростовом у Росії. Ця ділянка лінії довжиною приблизно 8 км з 30 опорами знаходиться поблизу села Азовське на узбережжі Азовського моря в Брянському районі.

Фото: Planet/Greenpeace Україна Високороздільний супутниковий знімок Sky Sat від 15 квітня 2025 р. Опора для нової лінії електропередач від атомної електростанції Запорізької АЕС на тимчасово окупованій території України.

Фото: Planet/Greenpeace Україна Стан східного будівництва в Тополиному, на північ від Маріуполя, Донецька область, станом на 11 травня 2025 року.

Фото: Planet/Greenpeace Україна Стан східної лінії станом на 22 травня: додаткові 15 опор та лінія електропередач довжиною понад 5 км, збудовані з 11 травня, на схід від Тополіного, на північ від Маріуполя, в Донецькій області.

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Запорізька АЕС була окупована російськими військами 4 березня 2022 року і повністю припинила генерацію електроенергії у вересні того ж року.

У грудні 2024 року Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації президента РФ, заявив про намір перезапустити реактори "якнайшвидше", щоб під’єднати окуповану ЗАЕС до російської енергосистеми в Ростовській області.

21 травня 2025 року, голова "Росатому" Олексій Ліхачов заявив у Раді Федерації РФ: "Усі живуть мрією відновлення станції… Ми розробили план виведення ЗАЕС на повну потужність, який проходить міжвідомче погодження. Одне з головних завдань – заміна мережі".

Greenpeace Україна попереджає про небезпеку російського перезапуску ЗАЕС з січня 2024 року і закликає зупинити незаконний перезапуск. Організація також розслідує роль МАГАТЕ, яка може сприяти незаконним діям "Росатому".

"Це одне з перших конкретних свідчень того, що Росія реалізує небезпечні та незаконні плани перезапуску найбільшої АЕС в Україні та Європі – Запорізької. Але ця станція є виключно власністю України, а російський крок до потенційно катастрофічної експлуатації реакторів повинен бути засуджений", – заявив ядерний спеціаліст "Greenpeace Україна" Шон Берні.