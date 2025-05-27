НАЗК звершило перевірку декларацій перших 18 посадовців ТЦК: знайшли порушень на 29 мільйонів

Протягом 2024-2025 років Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), з яких 18 завершено.

За їх результатами виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн та необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн, повідомляє пресслужба НАЗК.

Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК за 2022 рік встановлено ознаки незаконного збагачення.

"Так, у період з 26 серпня 2021 року по 18 липня 2023 року близькі особи посадовця набули активи вартістю понад 8,8 млн грн, законність джерел походження яких не підтверджено. Зокрема, набуто дві квартири в Дніпрі, два автомобілі (Volkswagen Passat та Ford Ranger), а також $65 тис., які подаровані дружині її батьком з недостатнім для цього рівнем доходу", – йдеться у повідомленні.

Крім того, посадовець не задекларував шість об’єктів нерухомості, які належать йому на праві власності та ще два обʼєкти нерухомості, якими він користувався разом з членами сімʼї. Він також не вказав у декларації відомості щодо двох автомобілів, якими він користувався, та про отримані ним та дружиною доходи.

У цьому випадку Нацполіція за матеріалами НАЗК розпочала кримінальне провадження за ст. 366-2 КК України ("Декларування недостовірної інформації") та ст. 368-5 КК України ("Незаконне збагачення"), справу скеровано до суду.

Крім того, у декларації офіцера відділу рекрутингу та комплектування Одеського ОТЦК та СП за 2022 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 3,8 млн грн.

"Декларант не задекларував земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, квартиру, що перебувала в його користуванні у звітному періоді, а також дві квартири, які належать його доньці. Крім того, він вказав недостовірну інформацію про вартість власної квартири, трьох автомобілів і мотоцикла, а також не задекларував належні йому корпоративні права", – уточнили у Нацагентстві.

У цій справ на підставі зібраних НАЗК матеріалів триває кримінальне провадження за ст.366-2 КК України.

Також за матеріалами НАЗК Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування за ст.366-2 КК стосовно командира одного з відділень охорони Богодухівського РТЦК та СП Харківської області.

"В деклараціях посадовця за 2022 та 2023 роки зазначені ознаки недостовірних відомостей на понад 2,6 млн та 2 млн грн відповідно. Посадовець не вказав дані про дві власні земельні ділянки та квартиру, якою він користувався, а також дохід у вигляді грошового забезпечення та грошові активи на власних банківських рахунках", – уточнили у НАЗК.

ДБР за матеріалами також розпочало розслідування за ст. 366-2 КК України стосовно начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК та СП Рівненської області.

"В його декларації за 2023 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 1,6 млн грн. Посадовець не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, якими він з сім’єю користувався", – пояснили у Нацагентстві.

Крім того, постановою Ленінського районного суду м. Харкова визнано винним командира відділення Харківського обласного ТЦК та СП у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, та накладено штраф у розмірі 17 тис. грн.

"Посадовець зазначив у декларації недостовірні відомості на 645 тис. грн, не задекларувавши дві належні йому на праві власності земельні ділянки, вказавши недостовірні відомості про вартість свого автомобіля та отриманий ним дохід", – уточнили у НАЗК.

Які активи керівників ТЦК вимагає конфіскувати САП?

Як повідомлялося, на початку травня антикорупційна прокуратура (САП) подала позов про конфіскацію необґрунтованих активів колишнього виконувача обов'язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП Артема Требесова, який наразі є начальником Лозівського районного ТЦК та СП Харківської області.

Зокрема, прокуратура встановила, що протягом 2023–2024 років близькі особи Требесова набули у приватну власність автомобілі BMW X6 2023 року випуску та Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску, загальною вартістю 4,85 млн грн, хоча не мали легальних джерел доходів для їх придбання.

Раніше САП подала позов про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація) активів вартістю понад 5,5 мільйона гривень, якими користується родина колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Геннадія Яременка.

У межах справи прокурор САП подав позов про конфіскацію: