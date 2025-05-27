Visa вперше за тривалий час обігнала Mastercard за кількістю карток в Україні, – НБУ

В Україні за перший квартал цього року кількість карток платіжної системи Visa зросла на 5,62 млн, або на 8,8%, тоді як її основного конкурента – Mastercard – зменшилася на 0,2 млн, або на 0,3%.

Про це свідчать дані Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, за показником загальної кількості карток в обігу Visa вперше за тривалий час обійшла Mastercard.

Як повідомляється, станом на 1 квітня в обігу в Україні було 69,22 млн карток Visa та 67,75 млн Mastercard, а їх частка на ринку склала 50,4% проти 49,3%, тоді як на початок року – 48,2% проти 51,5%.

Рік тому цей показник становив 45,3% на 54,3%.

Водночас за кількістю активних карток (хоча б одна видаткова операція за останній місяць) Mastercard на початок квітня випереджала Visa, хоча відставання між ними скоротилося до мінімуму: 29,94 млн проти 29,32 млн, тоді як на початок року ці показники становили 30,07 млн проти 28,48 млн.

На початок квітня минулого року було 29,85 млн проти 22,65 млн.

Частка Mastercard за активними картками на ринку на 1 квітня становила 50,3%, тоді як Visa – 49,3%, а національної платіжної системи "Простір" – трохи більше 0,3%.

Згідно зі статистикою НБУ, за місячним обсягом та кількістю безготівкових операцій в Україні Visa обійшла Mastercard ще в листопаді-грудні 2024 року, а в березні цього року розрив тільки зріс: 409 млн операцій на 198 млрд грн проти 346 млн операцій 183,9 млрд грн.

При цьому в отриманні готівки Mastercard ще попереду – 21 млн операцій на 114,1 млрд грн проти 17 млн операцій на 90,9 млрд грн.

Серед банків державний "Приватбанк" утримує лідерську позицію, в "Універсал Банку" (mono), який торік вийшов на друге місце, у першому кварталі цього року кількість активних карток вперше зменшилася, хоча загальна кількість карток в обігу зросла. Державний "Ощадбанк" замикає трійку лідерів за кількістю карток та другий – із приросту активних карток.

Раніше стало відомо, що в Україні 95% платіжних операцій проходять безготівково.

Перед тим повідомлялося, що Європейська Комісія зацікавилася зборами Visa і Mastercard із бізнесу. Йдеться про так звані "схемні збори", що стягують з банків, які обслуговують підприємців.