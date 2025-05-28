Обходили валютні обмеження: В Україні змінять механізм торгівлі валютними ОВДП на вимогу МВФ (оновлено)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) планує змінити механізм розрахунків за позабіржовими операціями з валютними ОВДП.

Як повідомляє пресслужба НКЦПФР, зміни ініційовані на виконання зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом і мають набути чинності 30 червня.

"Відповідна вимога була сформована міжнародними партнерами за ініціативою Нацбанку з метою посилення контролю над валютними операціями. Згідно з пропозицією НБУ, небанківські фінансові установи повинні будуть здійснювати операції з валютними ОВДП виключно за механізмом "поставка цінних паперів проти оплати" (DVP) через "Розрахунковий центр", – пояснили у Нацкомісії.

Водночас у НКЦПФР попередили, що за чинного регулювання з боку Нацбанку та з урахуванням відповідних норм з боку комісії, буде неможливо здійснювати продаж валютних ОВДП юридичними особами, які вже є їхніми власниками на сьогодні. Тож Нацкомісія просить НБУ врегулювати це питання.

Своєю чергою у пресслужбі Нацбанку пояснили, що чинні правила купівлі-продажу валютних ОВДП через небанківські інвестиційні фірми дозволяють обходити встановлені під час воєнного стану обмеження на придбання валюти.

Зокрема, наразі українські резиденти здійснюють операції з придбання валютних ОВДП за гривню за допомогою небанківських інвестиційних фірм (без залучення банків). Регулятором таких операцій є НКЦПФР.

"Зазначені операції здійснюються з метою придбання іноземної валюти в обхід установлених НБУ обмежень", – наголосили у Нацбанку.

НБУ також пояснив суть таких операцій:

експортери замість того, щоб продавати валютну виручку на валютному ринку, інвестують її у валютні ОВДП. Облігації купуються у банків за іноземну валюту та згодом продаються за гривню через небанківські інвестиційні фірми іншим компаніям та фізичним особам (за курсом вищим ніж курс на міжбанківському валютному ринку);

компанії, які купують номіновані у валюті ОВДП за гривню, отримують іноземну валюту після їх погашення. В умовах чинних обмежень, ці компанії не можуть купувати іноземну валюту на валютному ринку, адже вони не мають валютних контрактів.

"І хоча під час проведення зазначених операцій виведення валюти за межі України не відбувається, це зменшує пропозицію іноземної валюти на валютному ринку України (через уникнення продажу експортної виручки) та посилює тиск на міжнародні резерви країни", – зауважили у Нацбанку.

Там додали, що для закриття таких транзакцій НБУ неодноразово звертався до НКЦПФР з пропозиціями унеможливити подібні операції. Необхідність врегулювання цієї проблеми також містилося у Меморандумі про економічну і фінансову політику з МВФ починаючи з грудня 2023 року.

В останній редакції Меморандуму влада України обіцяла усунути цю шпарину до кінця березня 2025 року.

У Нацбанку нагадали, що, на відміну від фінансових компаній, банки не можуть проводити операції з придбання валютних ОВДП за гривню з 21 березня 2022 року.

Як повідомлялося, у січні-березні 2025 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах 76,02 млрд грн, $455,8 млн та 191,4 млн євро.