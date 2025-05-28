Комітет Гетманцева підтримав доопрацьований законопроєкт про фінансову інклюзію. Що він передбачає

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроєкт №13018-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні у другому читанні.

Про повідомив голова комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

Зокрема, законопроєкт передбачає запровадження нового виду банку – банку фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії, головним завданням якого пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг.

Зокрема, йдеться про українців та мікропідприємства у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливі групи населення.

Також документ визначить на законодавчому рівні терміни "фінансова інклюзія", "обмежена банківська ліцензія", "банк фінансової інклюзії" та наділить Національний банк повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії.

Крім того, передбачається, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування та інше.

"Головною метою законопроєкту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії. Саме ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях", – наголосив Гетманцев.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року Верховна Рада відхилила законопроєкт про створення банків фінансової інклюзії з обмеженою ліцензією та відправило його на доопрацювання.

Гетманцев припускав, що ухвалення цього законопроєкту дозволило б отримати обмежену банківську ліцензію поштовим операторам (наприклад, "Укрпошті" та "Новій Пошті") а також небанківським фінансовим установам, які змогли б надавати банківські послуги з деякими обмеженнями у тих місцях, де немає чи недостатньо банківських відділень.

Про намір отримати таку обмежену банківську ліцензію у випадку ухвалення цього законопроєкту оголосила "Укрпошта", яка вже кілька років намагається придбати невеликий банк або в інший спосіб вийти на ринок банківських послуг.