АРМА шукає управителя для частки одного з найбільших машинобудівних підприємств України

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на пошук управителя для частки у статутному капіталі ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зокрема, йдеться про частку у розмірі 25% статутного капіталу, яка належить компанії Capital Management GmbH. Номінальна вартість цієї частки становить 21,5 млн грн.

Зазначається, що Крюківський вагонобудівний завод, розташований у місті Кременчук Полтавської області, має стратегічне значення для транспортної інфраструктури України та є провідним виробником залізничного рухомого складу.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 4 червня 2025 року. Участь у конкурсі можуть взяти компанії та організації, які відповідають вимогам законодавства та мають відповідний досвід управління активами.

Як повідомлялося, ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" стало першим в Україні підприємством, яке отримало право на випуск вантажних вагонів на колію 1435 мм, виконавши вимоги відповідних технічних специфікацій, що діють у країнах Європейського Союзу.