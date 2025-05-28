На тендері "Лісів України" виявили потенційну переплату на 180 мільйонів, – БЕБ

Держпідприємство "Ліси України" оголосили тендер на закупівлю програмного забезпечення, на якому очікувана вартість закупівлі на понад 180 мільйонів гривень перевищує ринкову.

Такі ризики виявили аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ), проаналізувавши тендер на закупівлю програмного забезпечення, повідомляє пресслужба БЕБ.

Йдеться про закупівлю послуг з впровадження системи автоматизації бізнес-процесів типу ERP очікуваною вартістю майже 240 млн грн. Фахівці Бюро виявили потенційні ризики завищення очікуваної вартості закупівлі більше ніж на 180 млн грн.

"Окрім того, аналітики зафіксували ознаки встановлення дискримінаційних вимог до учасників тендеру. Це може свідчити про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника публічної закупівлі", – зазначив заступник директора БЕБ Андрій Пащук.

Він також наголосив, що подібні дії посадовців порушують принципи закупівлі щодо максимальної економії, ефективності та пропорційності, а також недискримінації учасників та рівного ставлення до них, визначені законом "Про публічні закупівлі".

"З метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень, упередження неефективного використання бюджетних коштів та можливих зловживань, аналітики БЕБ направили рекомендаційні листи з пропозицією перевірити зазначену закупівлю ДП "Ліси України" до Державної аудиторської служби України та Антимонопольного комітету", – додали у БЕБ.

ERP (Enterprise Resource Planning system) – система планування ресурсів підприємства – це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям автоматизувати та інтегрувати основні бізнес-процеси, такі як облік, фінанси, виробництво, ланцюжок поставок, продаж та управління персоналом тощо.

Як повідомлялося, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку ДП "Ліси України" та ініціювало п'ять розслідувань.

Зокрема, НАЗК встановило, що корупційні ризики виникають через відсутність чітких механізмів відбору лісових ділянок для будівництва автомобільних доріг і вирубки дерев, що створює підстави для зловживань.

Також корупційні ризики виникають через зволікання ДП "Ліси України" в оформленні правоустановчих документів на користування землями лісового фонду. Це призводить до зловживань з вилученням лісових ділянок з лісового фонду, нецільового їх використання, вирубування дерев. Це підтверджують близько 50 розпочатих кримінальних проваджень в цій сфері.