Україна витратила на безпеку й оборону 765 мільярдів від початку року. Це дві третини всіх видатків держбюджету

Видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.

Зокрема, у квітні із цієї суми використано 204,9 млрд грн, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування);

пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані через зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.

Дефіцит коштів держбюджету на 2025 рік фінансування потреб Сил оборони може сягнути 400-500 мільярдів гривень, відповідні зміни до бюджету уряд ініціюватиме після консультацій з МВФ, припускав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2025 рік на безпеку та оборону передбачені видатки у сумі 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з уточненим планом 2024 року. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік. Видатки на озброєння та військову техніку у 2025 році передбачені у сумі 739 млрд грн, що на 34,1 млрд грн більше, ніж у попередньому році.