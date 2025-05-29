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Новини
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Для будівництва другої черги Національного меморіалу за 1,2 мільярда обрали нового підрядника

Хто будуватиме другу чергу Національного меморіалу за 1,2 мільярда?

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" Мінветеранців визначила переможцем тендеру на будівництво другої черги Національного військового меморіального кладовища (НВМК) компанію "Будівельна фірма Паритетбудінвест".

Вона запропонувала виконати роботи за 1,21 мільярда гривень за очікуваної ціни 1,32 млрд грн, наразі договір з підрядником очікує на підписання, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на дані у системі Prozorro.

Окрім переможця тендеру, у торгах брали участь "Група компаній "Автострада" та "Будівельна фірма Преміумстандартбуд". Проте дешевшу пропозицію "Автостради" замовник відхилив через претензії до документів, а заявка "Преміумстандартбуду" була дорожчою і відповідала очікуваній вартості закупівлі.

Друга черга будівництва складатиметься із шести пускових комплексів, зведення котрих планується завершити до кінця 2026 року. Зокрема, під час будівництва другої черги буде споруджено крематорій, будинок трауру, меморіальну будівлю, колумбарні стіни, сектори поховань, площу зі стелою та флагштоком, монументи, також буде прокладено інженерні мережі, збудовано проїзди, облаштовано освітлення, крім того, продовж побудови усіх шести пускових комплексів територію озеленюватимуть.

ТОВ "Будівельна фірма Паритетбудінвест" було зареєстроване у 2019 році у Києві, а у 2023 році її перереєстрували у Чорноморську Одеської області. Власниками фірми є Артем Соболєв із Вінниччини та Аркадій Іллящук з Одеси, пишуть Наші гроші. Із 2021 року "Паритетбудінвест" отримав державних замовлень на 1,71 млрд грн, найбільше від Служби відновлення в Одеській області.

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Як повідомлялося, минулого року першу чергу будівництва за 1,76 млрд грн отримав консорціум "Білдінг ЮА", зареєстрований у Києві та пов’язаний з оточенням скандального радника Офісу президента Георгія Біркадзе. Консорціум створили 4 липня 2024 року, на наступний день після оголошення тендеру, він став його єдиним учасником. Основним засновником консорціуму є фірма "Євроелітбуд" з Одеси.

Директор НАБУ Семен Кривонос у серпні 2024 року обіцяв провести перевірку тендерів на будівництво Національного військового кладовища.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль тоді ж заявляв, що тендер на будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК) повністю відповідає всім вимогам держави.

Автор: 

меморіал (18) тендер (2177) Prozorro (1764) закупівлі (2640)


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Це ж саме те , що зараз потрібно !
І хто там каже , що в держави грошей нема ?
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29.05.2025 13:45 Відповісти
Лідор каже, що грошей не має. І безперервно клянчить їх у партнерів. Але звичайно ж знаходить трішки часу і для незламних відосиків для мудрого народу. Відосики незламності.
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29.05.2025 13:50 Відповісти
Всі сидять мовчки - отже всім подобається !
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29.05.2025 13:53 Відповісти
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29.05.2025 13:46 Відповісти
Погодьтесь, що це феєрично!
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29.05.2025 13:51 Відповісти
Розпилювати бюджети на щойно загиблих воїнах і ховати їх на болоті, цинізму немає меж!
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29.05.2025 13:49 Відповісти
Ніякого цинізму! Звичайний бізнес по розпилу бюджету. Погодьтесь, що крадуть на всьому.
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29.05.2025 13:53 Відповісти
ЗЕленський шукає гроші на ракетну програму яку він так успішно "просрав"ще з 2019 року.Потруси Єрмака разом з його чи твоїм Охвісом.В цьому сараї ти знайдеш не тільки на ракетну програму.
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29.05.2025 13:54 Відповісти
Ну, при наявності флагштока мона було накинути лямів 100
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29.05.2025 14:14 Відповісти

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