Організатор схеми на Волинській митниці на 500 мільйонів мобілізувався, розгляд його справи зупинили

Колишній співробітник Служби безпеки України Олександр Громик, якого слідство називає організатором масштабної схеми "сірого" імпорту на Волинській митниці, мобілізувався до Сил оборони України.

Через це слухання його справи у суді зупинили, йдеться у рішенні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 19 травня, повідомляє "Слово і діло".

Адвокат Громика просив суд зупинити слухання справи і виділити матеріали стосовно його клієнта в окреме провадження. Він пояснив це тим, що обвинуваченого призначили на посаду офіцера першої роти четвертого відділу військової частини у званні капітана. З цієї частини його відрядили в іншу для виконання бойових завдань і наразі Громик перебуває в зоні бойових дій.

За даними джерел видання, Громик мобілізувався до СБУ, де раніше і працював, а вже звідти його відрядили в іншу військову частину. У листі командир цієї частини запевнив, що обвинувачений перебуває в районі ведення бойових дій та безпосередньо залучений до виконання бойового завдання.

"Клопотання адвоката – задовольнити частково. Зупинити судове провадження з розгляду кримінального провадження в частині обвинувачення (Громика – ред.) за ч.1 ст. 255; ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч. 2,3 ст. 212; ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 364; ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України до його звільнення з військової служби", – йдеться у рішенні суду.

Що відомо про корупційну схему на Волинській митниці?

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року детективи НАБУ викрили та припинили діяльність злочинної організації на Волинській митниці, яка допомагала незаконно мінімізувати митні платежі за схемами так званого "чорного" та "сірого" імпорту, чим заподіяла державі збитків на понад 475 мільйонів гривень.

За даними слідства, керував злочинною організацією колишній співробітник СБУ Олександр Громик, у змові зі службовими особами Волинської митниці її члени здійснювали незаконне переміщення високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) через міжнародний пункт пропуску "Ягодин".

Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими "товарами прикриття" зі значно меншою вартістю. Своєю чергою залучені до схеми митники допомагали оформити неправдиві документи на ці товари.

Про підозру у справі повідомили 9 службовим особам Волинської митниці та 11 фізичним особам, організатора схеми Громика затримали. Суд арештував його з альтернативою внесення застави у розмірі 80 мільйонів гривень. Втім, поступово суди зменшили її до 5 млн грн, після чого кошти внесли і організатор схеми у липні 2024 року вийшов з-під варти.