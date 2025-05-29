Американський суд зобов’язав Трампа відновити розгляд заявок біженців із України

Федеральний суд у Массачусетсі (штат США) зобов'язав адміністрацію американського президента Дональда Трампа відновити оброблення імміграційних заявок від осіб, які прибули до США за гуманітарними програмами.

Про це йдеться в повідомленні правозахисної організації Justice Action Center, передає LIGA.net.

Рішення суду дозволяє бенефіціарам гуманітарних програм знову подавати заяви на дозвіл на роботу та на отримання більш тривалого і стабільного імміграційного статусу (тимчасовий захист (TPS), притулок тощо).

Постанова поширюється на осіб, які приїхали до США за наступними програмами:

Uniting for Ukraine (для українців);

Operation Allies Welcome (для афганських союзників);

Central American Minors Parole (для дітей із Центральної Америки);

Family Reunification Parole;

Military Parole-in-Place (для родичів військовослужбовців США);

CHNV parole (для громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели).

Втім, рішення судді є тимчасовим і діятиме лише протягом періоду, поки триває розгляд справи.

Позов подали організації Justice Action Center і Human Rights First у співпраці з Haitian Bridge Alliance. Вони оскаржували зупинення розгляду заявок, яку запровадила адміністрація Трампа, і скасування важливих програм гуманітарного захисту.

Минулого місяця суддя постановив зупинити спробу адміністрації Трампа позбавити правового статусу та дозволів на роботу сотні тисяч осіб, які прибули до США з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели в межах програми CHNV.

Як повідомлялося, наприкінці січня Служба громадянства та імміграції США (USCIS) заявила про призупинення програми для українських громадян, які втікають до країни від війни, – United for Ukraine (U4U). Станом на вересень 2023 року понад 150 тис. українців в'їхали до США за цією програмою.

На початку квітня частині українців, які легально перебувають у США за гуманітарною програмою, надіслали помилкові повідомлення на пошту про анулювання їхнього статусу.