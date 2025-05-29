Україна може значно збільшити переробку різних культур. Завантаженість потужностей складає лише 65%

Україна може суттєво збільшити переробку різних культур, не обмежуючись лише соняшником.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час конференції Graine Ukraine.

"Сьогодні потужність переробки в Україні – 22 млн тонн при завантаженості лише 65%. Але ми досі експортуємо сою і ріпак як сировину. У той час як 95% соняшнику вже переробляємо всередині країни. Якщо вдалося з соняшником – вдасться і з іншими культурами", – сказав Коваль.

Він додав, що важливо збалансувати ринок. Так, зараз в Україні 20% – це тваринництво і 80% – рослинництво. Коваль навів приклад Європи, де середній показник складає 50/50, а в промислово розвинутих країнах тваринництво – 80%.

"Потрібно розвивати м'ясне та молочне тваринництво, свинарство, птахівництво. Це створює мультиплікатор: рослинництво –працює на шрот, який іде в тваринництво, а далі – в харчову промисловість. Це і є шлях до агроіндустріальної моделі економіки. Наше завдання – не просто вирощувати, а створювати продукт із високою доданою вартістю тут, в Україні", – резюмував Коваль.

Раніше стало відомо, що український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.

Також повідомлялося, що Міністерство сільського господарства США (USDA) збільшило прогноз експорту Україною пшениці на 0,5 млн тонн – до 16 млн тонн, без змін залишило експорт кукурудзи – 22 млн тонн, а виробництво пшениці та кукурудзи – 23,4 млн тонн і 26,8 млн тонн відповідно.