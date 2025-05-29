"Жодних ознак": У МАГАТЕ не бачать підготовки до перезапуску Запорізької АЕС Росією

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) не бачить жодних ознак того, що Росія готується перезапустити окуповану найбільшу у Європі Запорізьку атомну електростанцію.

Про це представник МАГАТЕ заявив агентству Reuters, коментуючи повідомлення про те, що Росія готується підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми.

"Наші команди продовжують підтверджувати, що на даний момент немає жодних ознак того, що зараз буде якась активна підготовка до перезапуску станції", – сказав представник МАГАТЕ, який попросив не називати його прізвища.

Він зауважив, що після підриву дамби Каховської ГЕС електростанція втратила основне джерело води для охолодження, а у випадку відновлення генерації електроенергії потреба у воді значно зросте.

"Станція втратила своє основне джерело охолоджувальної води, тому вся система не може працювати так, як було спочатку розроблено... Споживання води на порядок вище (під час роботи станції) порівняно з "холодним зупином". Ми не бачимо жодного легкого та швидкого вирішення цієї проблеми", – сказав представник МАГАТЕ.

Своєю чергою неназваний представник української влади повідомив агентству, що Україна висловила протест МАГАТЕ після повідомлень про те, що Росія будує лінії електропередач для підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми.

Очільник Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко заявив, що Київ розглядатиме будь-яку спробу Росії підключити окуповану станцію до своєї мережі як грубе порушення міжнародного права та суверенітету України.

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Як повідомлялося, раніше міжнародна організація Greenpeace із використанням супутникових знімків виявила, що Росія будує на окупованих територіях України нову лінію електропередач до окупованої ЗАЕС. В організації припустили, що це дозволить окупантам незаконно підключити електростанцію до енергосистеми Росії та відновити її роботу.

У березні голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція може відновити роботу протягом декількох місяців після припинення вогню в Україні, але щоб перезапустити всі шість її реакторів знадобиться більше року.

Однак це вимагатиме збільшення постачання води для задоволення технічних потреб електростанції та забезпечення надійного зовнішнього енергопостачання.

Запорізька АЕС була окупована російськими військами 4 березня 2022 року і повністю припинила генерацію електроенергії у вересні того ж року.

У грудні 2024 року Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації президента РФ, заявив про намір перезапустити реактори "якнайшвидше", щоб під’єднати окуповану ЗАЕС до російської енергосистеми в Ростовській області.

21 травня 2025 року, голова "Росатому" Олексій Ліхачов заявив у Раді Федерації РФ: "Усі живуть мрією відновлення станції… Ми розробили план виведення ЗАЕС на повну потужність, який проходить міжвідомче погодження. Одне з головних завдань – заміна мережі".