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У Харкові окупанти вдарили по тролейбусному депо, пошкоджено десятки одиниць транспорту. ФОТО

Тролейбусне депо у Слобідському районі Харкова - наслідки атаки

У ніч проти 30 травня російські військові випустили вісім "шахедів" по одному з депо у Харкові, де проходили ремонт та обслуговування тролейбусів.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

"У підсумку – постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше тридцяти багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога", – зазначив він.

За словами мера Харкова, більшість транспорту завчасно розосередили по місту. Утім, техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень.

Тролейбусне депо у Слобідському районі Харкова - наслідки атаки

Тролейбусне депо у Слобідському районі Харкова - наслідки атаки

У Харкові окупанти вдарили по тролейбусному депо, пошкоджено 38 одиниць транспорту

У Харкові окупанти вдарили по тролейбусному депо, пошкоджено 38 одиниць транспорту

Водночас, за даними Офісу генерального прокурора, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 38 тролейбусів. Вибуховою хвилею вибито вікна у сусідніх житлових будинках.

Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, ще одна дістала поранення.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину – ч. 1 ст. 438 КК України.

Автор: 

Харків (730) тролейбус (22)


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Сумно , дуже сумно , але ... я таку дивину підмітив.

А за ТЦК "шахеди" чомусь не полюють, хоча зрив мобілізації має бути одним з головних завдань ворога, але ... "шахеди" вперто обминають будинки ТЦК та машини ТЦКунів, а б'ють по інфраструктурі , цивільним будинкам та маршруткам.

Може тому , що цю корупційну структуру - ТЦК вигадав Єрмак зі своїм оточенням?

А може дії ТЦК задовільнють Путла та його мацковитів ?

Напевно відповідь та ці запитання знає батько Єрмака, колишній ГРУшник, який досить непогано і вільно живе собі в МаЦкві ?
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30.05.2025 10:43 Відповісти
Так вам, що треба, капітуляція Українців перед московітами, чи мобілізація Українців, щоб не повторити жертв ГУЛАГу за часів совдепії??
Бо ви так замилили з ТЦК, як по вказівці з фсб!
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30.05.2025 10:53 Відповісти
Та то ідіот - кугУт українською.
Отаке писати: «А за ТЦК "шахеди" чомусь не полюють...» ???????
Ще й виборець 95 - кварталу.
100%
Два в одному.
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30.05.2025 12:20 Відповісти
«У ніч проти 30 травня російські військові випустили вісім "шахедів"
Літають як горобці...

Може хоча б зараз повернути операторів мобільних ППО з штурмовиків ?
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30.05.2025 12:16 Відповісти

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