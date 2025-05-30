У Харкові окупанти вдарили по тролейбусному депо, пошкоджено десятки одиниць транспорту. ФОТО
У ніч проти 30 травня російські військові випустили вісім "шахедів" по одному з депо у Харкові, де проходили ремонт та обслуговування тролейбусів.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
"У підсумку – постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше тридцяти багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога", – зазначив він.
За словами мера Харкова, більшість транспорту завчасно розосередили по місту. Утім, техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень.
Водночас, за даними Офісу генерального прокурора, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 38 тролейбусів. Вибуховою хвилею вибито вікна у сусідніх житлових будинках.
Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, ще одна дістала поранення.
Наразі розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину – ч. 1 ст. 438 КК України.
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А за ТЦК "шахеди" чомусь не полюють, хоча зрив мобілізації має бути одним з головних завдань ворога, але ... "шахеди" вперто обминають будинки ТЦК та машини ТЦКунів, а б'ють по інфраструктурі , цивільним будинкам та маршруткам.
Може тому , що цю корупційну структуру - ТЦК вигадав Єрмак зі своїм оточенням?
А може дії ТЦК задовільнють Путла та його мацковитів ?
Напевно відповідь та ці запитання знає батько Єрмака, колишній ГРУшник, який досить непогано і вільно живе собі в МаЦкві ?
Бо ви так замилили з ТЦК, як по вказівці з фсб!
Отаке писати: «А за ТЦК "шахеди" чомусь не полюють...» ???????
Ще й виборець 95 - кварталу.
100%
Два в одному.
Літають як горобці...
Може хоча б зараз повернути операторів мобільних ППО з штурмовиків ?