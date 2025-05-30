У Харкові окупанти вдарили по тролейбусному депо, пошкоджено десятки одиниць транспорту. ФОТО

У ніч проти 30 травня російські військові випустили вісім "шахедів" по одному з депо у Харкові, де проходили ремонт та обслуговування тролейбусів.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

"У підсумку – постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше тридцяти багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога", – зазначив він.

За словами мера Харкова, більшість транспорту завчасно розосередили по місту. Утім, техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень.

Водночас, за даними Офісу генерального прокурора, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 38 тролейбусів. Вибуховою хвилею вибито вікна у сусідніх житлових будинках.

Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, ще одна дістала поранення.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину – ч. 1 ст. 438 КК України.