Лікарні штрафуватимуть за стягнення з пацієнтів грошей за наркоз, – НСЗУ

Національна служба здоров’я (НСЗУ) штрафуватиме медзаклади за стягнення з пацієнтів грошей за наркоз при проведенні оперативних втручань.

Про це повідомила очільниця НСЗУ Наталія Гусак, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо раніше ми не застосовували санкції щодо вимагання коштів, у тому числі, за лікарські засоби, сюди входить і наркоз, то наразі кожен такий факт, який буде доведений за скаргою, буде покараний, окрім перерахунку і, можливо, втрати контракту, ще буде штраф 18 тис. грн для закладу охорони здоров'я", – сказала вона в ефірі YouTube-каналу "Доктор Булавінова".

Гусак наголошує: якщо в якійсь лікарні, де пацієнт отримує медичну допомогу, сказали, що наркоз не оплачується НСЗУ, то варто звернутися до керівника цього закладу або напряму до Нацслужби зі скаргою щодо вимагання коштів.

За її словами, наразі НСЗУ майже завершила процес переукладання договорів з додатковими угодами щодо нових санкцій за порушення умов контракту.

Як повідомлялося, на початку року Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року, а також затвердив план її реалізації в найближчі три роки.