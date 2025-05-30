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Бізнес має виховувати фахівців ще під час навчання в університеті, – Метінвест Політехніка

Бізнес має виховувати фахівців ще під час навчання в університеті, – Метінвест Політехніка

Технічна освіта є ключовим чинником відновлення, модернізації та забезпечення конкурентоспроможності України в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів.

Про це заявив керівник департаменту управління якістю освіти та акредитації університету "Метінвест Політехніка" Костянтин Мойсеєнко під час конференції "Освіта нової України", що відбулася у Києві 27 травня.

За словами представника "Метінвест Політехніки", в умовах кадрового голоду бізнес розуміє, що технічна та STEAM-освіта є фундаментом майбутньої конкурентоспроможності України. Співпраця бізнесу і держави у цій сфері може охоплювати кілька напрямів.

"По-перше, бізнес має активно входити в освітнє середовище – від шкіл до університетів – і допомагати передавати технології та знання, формуючи фахівця, готового до роботи з першого дня", – сказав Мойсеєнко.

Він додав, що компанії також інвестують у прикладну науку, ставлять перед вишами реальні виробничі завдання, залучаючи студентів до їх вирішення. За його словами, "Метінвест Політехніка" вже має приклади успішної взаємодії в такому форматі.

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Крім того, сучасна модель освіти передбачає створення навчального простору безпосередньо на виробництві – лабораторій, стендів з обладнанням, тренінгів і майстер-класів від практиків. Саме за такою моделлю працює "Метінвест Політехніка".

"Маємо позитивний досвід співпраці з державними вишами. Студенти "Метінвест Політехніки", Дніпровської політехніки та Інституту геотехнічної механіки разом навчалися на підприємстві у форматі лабораторних сесій і майстер-класів", – зазначив Мойсеєнко.

За його словами, "Метінвест" і університет створюють умови, які заохочують випускників залишатися в країні й працювати на підприємствах Групи. Зокрема, компанія повністю або частково покриває вартість навчання, надає додаткові стипендії до освітнього гранту, а також стипендію генерального директора для студентів, які вирішують реальні завдання бізнесу.

Також "Метінвест" компенсує витрати на житло для випускників, які починають кар’єру на підприємствах компанії в іншому місті.

"Філософія університету – скоротити шлях від отримання диплома до першого робочого місця", – підсумував Мойсеєнко.

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Захід зібрав понад 500 учасників, серед яких – представники уряду, бізнесу, освітньої спільноти, молоді та лідери думок. Організатором конференції виступило Міністерство освіти і науки України за підтримки Офісу Президента. Партнером заходу стала Група Метінвест.

Серед спікерів були віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська, перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець, голова Запорізької ОДА Іван Федоров і голова правління Української Асоціації ФінТех та інноваційних компаній Ростислав Дюк.

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Правильно! Трафаретку на мізки, аби були правильними гвинтиками в корпорації, однаковими, треба ставити ще коли ти в підгузку! І щоб про альтернативи не замислювався - бо нащо?!? В тебе ж поважна професія - кочегар мєтінвєстівської домни! З зарплатнею на рівні голодранця в Нігері. Нєхєр стимулювати людей до вивчення потрібних Мєтінвєсту спеціальностей високим рівнем зарплатні та вимогами до кваліфікації. Треба аби мєтінвєст прямо в ВНЗ, на 1му курсі брав на контракт, надаючи в борг гроші на навчання та одяг.
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30.05.2025 12:03 Відповісти

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