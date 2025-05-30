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Обсяг непрацюючих кредитів в українських банках зменшився з початку року на понад 8 мільярдів

Обсяг непрацюючих кредитів в українських банках зменшився з початку року на понад 8 мільярдів

Станом на 1 травня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 28,3%, або на 2 відсоткових пункти порівняно з показником на початок року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

У регуляторі пояснили, що ключовим чинником скорочення частки NPL є приріст кредитного портфеля, однак і обсяг непрацюючих кредитів скорочується.

Зазначається, що обсяг NPL за січень-квітень скоротився на 8,1 млрд грн, натомість обсяг валових кредитів у банках за цей період зріс на 62,5 млрд грн.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків та одночасно в роздрібному і в корпоративному портфелях ‒ до 14,2% та 36,6% відповідно.

Як повідомлялося, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка NPL в українських банках поступово скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.

Автор: 

кредит (3306) НБУ (9346)


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