Обсяг непрацюючих кредитів в українських банках зменшився з початку року на понад 8 мільярдів
Станом на 1 травня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 28,3%, або на 2 відсоткових пункти порівняно з показником на початок року.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
У регуляторі пояснили, що ключовим чинником скорочення частки NPL є приріст кредитного портфеля, однак і обсяг непрацюючих кредитів скорочується.
Зазначається, що обсяг NPL за січень-квітень скоротився на 8,1 млрд грн, натомість обсяг валових кредитів у банках за цей період зріс на 62,5 млрд грн.
Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків та одночасно в роздрібному і в корпоративному портфелях ‒ до 14,2% та 36,6% відповідно.
Як повідомлялося, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка NPL в українських банках поступово скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.
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