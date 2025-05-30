Кабмін призначив Галущенку нового заступника. Що про нього відомо?

Кабінет Міністрів призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики Германа Галущенка.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 30 травня, повідомила пресслужба уряду.

Згідно із декларацією кандидата на посаду, В’язовченко у 2024 році отримав 3,15 мільйона гривень зарплати від НЕК "Укренерго", а також 568,75 тис. грн зарплати від СБУ.

За даними із відкритих джерел, В’язовченко довгий час обіймав різні посади у структурах Служби безпеки України. Зокрема, у 2018 році він був заступником начальника Управління забезпечення СБУ, а у 2019 році – начальником відділу "К" Управління СБУ в Запорізькій області.

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Як повідомлялося, у квітні Кабмін призначив Олександра Павліченка заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції, а Сергія Суярка – державним секретарем цього міністерства.

Олександр Павліченко – кадровий дипломат, з березня 2020 року по березень 2025 року обіймав посаду голови Державної служби експортного контролю України. У 2022 році його звинувачували у блокуванні ввезення дронів в Україну після того, як очолювана ним служба визнала безпілотники Mavic товарами подвійного призначення.

Суярко був призначений на посаду держсекретаря Міненерго у квітні 2020 року строком на п’ять років, таким чином, уряд перепризначив його на новий термін.