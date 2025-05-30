Уряд створив штаб для підготовки до опалювального сезону. Його очолить віцепрем’єр Кулеба

Кабінет Міністрів створив штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025/26 років та забезпечення сталого його проходження під час воєнного стану.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Утворили сьогодні штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими", – написав Шмигаль.

Він уточнив, що штаб очолить віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За словами голови уряду, цей штаб координуватиме дії центральних та місцевих органів виконавчої влад, сприятиме створенню обласних та міських штабів, має оперативно розв’язувати проблемні питання і здійснювати моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими.

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для підготовки до наступного опалювального сезону потрібно розглянути запровадження прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання у тих містах, які найбільше постраждали від ударів РФ.

За його словами, ситуація з підготовкою систем централізованого опалення до роботи взимку у цих містах важка.