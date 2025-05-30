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Новини
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Закон про "інвестнянь" від Зеленського запрацював: Кабмін схвалив пільги для будівництва ще одного курорту в Карпатах (оновлено)

Кабмін схвалив ще два інвестдоговори для рекреаційних проєктів на 140 мільйонів євро

Кабінет Міністрів схвалив укладення ще двох спеціальних інвестиційних договорів із компаніями "Славскі" та "Рожанка Парк", які реалізовуватимуть рекреаційні проєкти сумарним обсягом інвестицій 140 млн євро.

Таким чином, уже чотири великі інвестпроєкти увійшли в державну програму підтримки проєктів зі значними інвестиціями, повідомляє пресслужба Міністерства економіки. 

Згідно із повідомленням, надходження до бюджетів усіх рівнів від реалізації двох нових інвестпроєктів протягом 2025-2039 років очікується на рівні 7,3 млрд грн.

Зі свого боку держава надасть низку пільг для їх реалізації. Зокрема передбачено: звільнення від податку на прибуток (до 5 років), звільнення від ввізного мита й ПДВ на нове обладнання, компенсація витрат на інженерну інфраструктуру (мережі, підстанції, газопроводи тощо), переважне право користування земельною ділянкою.

За даними сервісу YouControl, ТОВ "Славскі" та ТОВ "Рожанка Парк" належать власнику групи ОККО Віталію Антонову (70%) і Василю Даниляку (30%). Останній є СЕО холдингу ОККО.

Обидві компанії мають майже 600 ділянок у Сколівському районі різного призначення площею майже 500 га. Також ОККО викупив гірськолижний курорт "Захар Беркут", що межує із цими ділянками.

Холдинг ОККО Group Віталія Антонова планує збудувати на території сіл Верхня Рожанка і Волосянка поблизу Славського новий гірськолижний курорт.

Читайте також: Закон про "інвестнянь" від Зеленського запрацював: Серед двох перших проєктів – аквапарк нардепа Палиці на Буковелі

Як повідомлялося, у жовтні Кабінет Міністрів схвалив підписання перших спеціальних інвестиційних договорів для отримання державної підтримки проєктами зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".

Перший договір уклали між Кабміном і ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", які планують збудувати завод із переробки соєвого шроту. Другий договір уклали з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці, які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель.

Автор: 

інвестиції (1548) Львівська область (286)


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Топ коментарі
+7
Донька ексзаступника Авакова замовила у Буковелі будівництво найбільшого готелю в Україні, - розслідування Джерело: https://censor.net/n3555202
Не фсьо, так адназначна?? Реформи аваківські МВС нацПолу, в дії?
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30.05.2025 16:07
+5
Туди клован із ярмарком горілку пити заїжджають. А на ранок зазвичай в Омані опиняються
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30.05.2025 16:24
+5
Судді, прокурори, начальники митниць та мусарень, легіон різнокаліберних чинуш, а з недавнього часу ще геройські тцкуни.
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30.05.2025 16:44
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людям деньги девать некуда...а инвест няни должны работать для производства и роста ввп....
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30.05.2025 16:03 Відповісти
податкові пільги для будівництва ще одного курорту в Карпатах . Ээээ!!!
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30.05.2025 16:06 Відповісти
Донька ексзаступника Авакова замовила у Буковелі будівництво найбільшого готелю в Україні, - розслідування Джерело: https://censor.net/n3555202
Не фсьо, так адназначна?? Реформи аваківські МВС нацПолу, в дії?
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30.05.2025 16:07 Відповісти
Капець.
А хто там буде відпочивати?
Для кого.будують?
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30.05.2025 16:17 Відповісти
Туди клован із ярмарком горілку пити заїжджають. А на ранок зазвичай в Омані опиняються
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30.05.2025 16:24 Відповісти
Судді, прокурори, начальники митниць та мусарень, легіон різнокаліберних чинуш, а з недавнього часу ще геройські тцкуни.
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30.05.2025 16:44 Відповісти
Судді, прокурори, різні злодії, хабарники.
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30.05.2025 17:21 Відповісти
Там точно не буде двох перших серед пелічиних. Абсолютно точно ні. Їм і без того хейта вистачає. А от бидлота, що ніде непрацює але звідкись має шалене бабло, мафія, депусрати і їх помічники-консультанти, точно.
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30.05.2025 17:24 Відповісти
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30.05.2025 16:19 Відповісти
Інвест-жаба літає у хмарах, йде війна, а їм курорти
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30.05.2025 16:26 Відповісти
Дуже вчесно і необхідно, набудуєм курортів і всі будем відпочивати... а тим лохам, що займаються виробництвом ще податків накиньте... Гундосий тримає свої передвиборчи обіцянки - епоха бідності закінчилася, всі ми президенти, кожному пенсу по смартфону, дітям відсотки з копалин і друга лабуда яку цей нікчема ніс.
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30.05.2025 16:31 Відповісти
ПрокурВорам-інвалідам нема де чесно наколядовані гроші витрачати, нада ж панімать!
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30.05.2025 16:45 Відповісти
...найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель.
Це наразі нагальна потреба?

Пам'ятаю, як в березні 2022 Владислав Каськів - риг часів яника, укладав договори на будівництво курорту десь там же. Притяг навіть якогось типу інвестора-австрійця.

Ще раз! Березень 2022! Коли в Бучі відстрілювали українців, а в цих - бізнес!
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30.05.2025 17:00 Відповісти
Це якесь посміховисько. Хто таке придумав Інвестняні ви що дибілоїди. Мда. З такою ідіотською логікою нам потрібен некорупційнийпрезидент при президенті, не корупційний уряд при уряді. Це що за няня не та що із фільму весілля в малиновці. У нас приховані попандопали при владі
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30.05.2025 17:17 Відповісти
Без цього перемоги не буде !
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30.05.2025 17:18 Відповісти
Інвестняня буде вкладати бабло в Палицю-шістку Бєні.
Хто з розумних людей в цьому сумнівався?....

"Другий договір уклали з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці ( партія " За майбутнє Бєні" ), які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель."

Джерело: https://censor.net/n3555264
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30.05.2025 17:19 Відповісти
В країні війна. А як бачимо і гроші є на будівництво курортів і робітники є. Я не розумію тільки чого з усіх кутків збирають на дрони і авто для фронту а ТЦК виловлює по Київу інвалідів і закидує в буси як якусь скотину
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30.05.2025 17:23 Відповісти
Кончені бл@ді. Йде війна, причому у найкритичніший її стадії, а вони вбухують мільярди в курорти. І при цьому отримують налогові пільги в той час коли немає чим платити захисникам.
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30.05.2025 17:49 Відповісти

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