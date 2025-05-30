Закон про "інвестнянь" від Зеленського запрацював: Кабмін схвалив пільги для будівництва ще одного курорту в Карпатах (оновлено)

Кабінет Міністрів схвалив укладення ще двох спеціальних інвестиційних договорів із компаніями "Славскі" та "Рожанка Парк", які реалізовуватимуть рекреаційні проєкти сумарним обсягом інвестицій 140 млн євро.

Таким чином, уже чотири великі інвестпроєкти увійшли в державну програму підтримки проєктів зі значними інвестиціями, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Згідно із повідомленням, надходження до бюджетів усіх рівнів від реалізації двох нових інвестпроєктів протягом 2025-2039 років очікується на рівні 7,3 млрд грн.

Зі свого боку держава надасть низку пільг для їх реалізації. Зокрема передбачено: звільнення від податку на прибуток (до 5 років), звільнення від ввізного мита й ПДВ на нове обладнання, компенсація витрат на інженерну інфраструктуру (мережі, підстанції, газопроводи тощо), переважне право користування земельною ділянкою.

За даними сервісу YouControl, ТОВ "Славскі" та ТОВ "Рожанка Парк" належать власнику групи ОККО Віталію Антонову (70%) і Василю Даниляку (30%). Останній є СЕО холдингу ОККО. Обидві компанії мають майже 600 ділянок у Сколівському районі різного призначення площею майже 500 га. Також ОККО викупив гірськолижний курорт "Захар Беркут", що межує із цими ділянками. Холдинг ОККО Group Віталія Антонова планує збудувати на території сіл Верхня Рожанка і Волосянка поблизу Славського новий гірськолижний курорт.

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Як повідомлялося, у жовтні Кабінет Міністрів схвалив підписання перших спеціальних інвестиційних договорів для отримання державної підтримки проєктами зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".

Перший договір уклали між Кабміном і ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", які планують збудувати завод із переробки соєвого шроту. Другий договір уклали з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці, які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель.