Запорізька ОДА купила найдорожчий колючий дріт для фортифікацій в Україні

Управління оборонної роботи Запорізької ОДА купувало бар’єр безпеки типу "Єгоза" на третину дорожче, ніж інші замовники.

Про це свідчить аналіз 18 закупівель такої ж продукції у 2025 році на суму щонайменше 76,88 млн грн (частину обсягів оборонні замовники приховали згідно закону), пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, Управління оборонної роботи Запорізької ОДА 10 січня без торгів замовило колюче спіральне загородження за 12,21 млн грн.

З опису предмета закупівлі відомо, що колюче спіральне загородження 1100/7/2,8 (100 витків) лезо ВТО-16 коштує 5 900 грн за бухту (тут і далі ціни вказані з ПДВ). Технічні Умови, вказані у закупівлі, свідчать що виробником колючого спірального загородження є запорізьке ТОВ "Югсталь" місцевих підприємців Олега Мітрохіна та Андрія Заіки.

Втім, хто саме був постачальником "Єгози" для Запорізької ОДА невідомо, оскільки оборонну закупівлю провели без використання електронної системи.

При цьому ціна бар’єрного загородження у закупівлі Запорізької ОДА виявилася на третину вищою, ніж у більшості інших замовників.

Так, нещодавно Часовоярська міськрада (Донецька область) замовляла у ТОВ "Югсталь" спіральний бар’єр безпеки типу "Єгоза" 1100/7/2,8 (100 витків у бухті) по 41 грн/виток, що на 31% дешевше ніж у Запорізької ОДА.

Військова частина А3160 (Чернігівська обл.) замовляла у ТОВ "Славресурс Груп" дріт колюче-ріжучий 1100/7/2,8 (100 витків у бухті) по 44 грн/виток, що на чверть дешевше, а у "Науково-виробничого підприємства "Спецімпекс" бар’єрний рубіж типу "ЄГОЗА" 1100/7/2,8 (101 виток у бухті) по 40 грн/виток, що на 32% дешевше.

Військова частина А4860 (Вінницька обл.) замовляла у ТОВ "Атір Юкрейн Сталь" бар’єрний рубіж спірального типу "Єгоза" 1100/7/2,8 (112 витків у бухті) по 29 грн/виток та (101 виток у бухті) по 19 грн/виток. Це в два-три раза дешевше. ТОВ "Елмакс Груп" постачало (101 виток у бобіні) по 30 грн/виток, що вдвічі дешевше ніж замовляла Запорізька ОДА.

Бар’єрний рубіж спірального типу "Єгоза" 1100/7/2,8 Організатор Постачальник Сума договору, грн з ПДВ Ціна, грн/виток з ПДВ Управління оборонної роботи Запорізької ОДА Оборонний постачальник 12 213 000 59 Військова частина Т0320 Оборонний постачальник не зазначається 49 Військова частина Т0920 Оборонний постачальник не зазначається 49 Військова частина А3160 ТОВ "Славресурс Груп" 22 020 000 44 Військова частина А3160 ТОВ "Славресурс Груп" 22 020 000 44 Військова частина А3160 ТОВ "Науково-Виробниче Підприємство "Спецімпекс" 20 184 900 40 Військова частина А4860 ТОВ "Елмакс Груп" 49 199 30 Військова частина А4860 ТОВ "Атір Юкрейн Сталь" 230 000 29 Військова частина А4860 ТОВ "Атір Юкрейн Сталь" 137 920 19

Управління оборонної роботи Запорізької ОДА з серпня 2024 року очолює Максим Галуцький.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановило, що через посередників продається близько 60% бар’єрних рубежів типу "Єгоза", які виготовляють в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби. Своєю чергою посередники встановлюють націнку до 45% під час перепродажу товару державним установам.

За оцінками БЕБ, внаслідок схеми з перепродажем колючого дроту для фортифікацій через посередників державний бюджет втратив близько 300 мільйонів.