Кабмін визначив стартову ціну приватизації конфіскованого у росіян виробника порошків "Ушастий нянь"

Кабінет Міністрів затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні конфіскованого у російських власників пакета акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Згідно із рішенням уряду, стартова ціна приватизації підприємства становитиме 301,41 млн грн, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу товариства виставлять на електронний аукціон у системі "Прозорро.Продажі" у межах "великої приватизації".

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Як повідомлялося, у квітні Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна для подальшого продажу. До цього підприємство перебувало в управлінні, завдяки чому до держбюджету надійшло майже 100 млн грн.

ПрАТ "Вінницяпобутхім" раніше належав підсанкційній російській компанії "Невская косметика" підприємця Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію "Ушастый нянь", гелі та порошки "Sarma", побутову хімію "Мистер Чистер", зубну пасту "Новый Жемчуг".

У липні 2022 року активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" арештували та передали в управління АРМА, а у липні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російської компанії "Невская косметика" та застосував щодо неї санкцію у вигляді конфіскації активів в Україні.

АРМА обрала управителем для арештованих активів "Вінницяпобутхім" TOB "Крайтекс-Сервіс", яке належить співвласникам мережі магазинів Eva і Varus Руслану Шостаку і Валерію Кіптику. Це рішення оскаржували, але обрана компанія відстояла своє право управителя у суді. У липні 2023 року "Крайтекс-Сервіс" відновила виробництво на "Вінницяпобутхім" лінійки засобів для чищення під брендами "Вухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс" та іншими.

На початку лютого 2025 року в.о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило розповідала, що підприємство "Вінницяпобутхім" виставлять на продаж вже за місяць-два.