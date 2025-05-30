Держспецзв’язку замовило для ЗСУ безпілотників Autel на 320 мільйонів за рекордно низькими цінами

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 27 травня уклав три контракти на закупівлю дронів Autel EVO Max 4N на загальну суму 317,54 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Загалом замовили 1 200 безпілотників у стандартній комплектації. До неї входять літальний апарат з акумулятором, повітряними гвинтами, стабілізатором, SD-карткою на 64 ГБ, зарядний пристрій, інтелектуальний контролер, кабелі, пара запасних повітряних гвинтів, джойстиків, ручок управління, тощо.

Ціни у трьох укладених контрактах відрізняються, але всі три є рекордно низькими: 261 332 грн, 263 078 грн та 269 442 грн за комплект.

Для порівняння, такі ж дрони тільки з двома додатковими парами пропелерів та викруткою у квітні "Агенція оборонних закупівель" Міноборони купувала на третину дорожче – по 337 500 - 367 980 грн за комплект.

Роздрібні ціни на цю модель за даними майданчика "Hotline.ua" значно вищі: 324 900 - 448 675 грн. Тобто середня ціна в контрактах ДССЗЗІ на 30% нижча за середню ринкову, зазначає видання.

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"Наші Гроші" додають, що також проаналізували цьогорічні закупівлі EVO Max 4N на "Прозорро". Закупівельна динаміка цін збігається з ринковою і підтверджує поступове зниження вартості безпілотників, але ще жодного разу ціна не опускалася нижче 300 тис грн.

Як повідомлялося, у 2025 році Держспецзв’язківці вже тричі намагалися законтрактувати цю модель – два лоти на придбання 2 400 безпілотників на суму в 679,85 млн грн оголосили в січні, ще один на 1 200 дронів за 339,92 млн грн – у лютому. Ті закупівлі не відбулись через відсутність пропозицій. Окрім того, що в невдалих закупівлях лоти були значно більшими, умови оплати в них передбачали 20% авансу та 80% післяплати.

В останніх контрактах умови покращили на користь постачальників: розмір авансу збільшили до 50%. Відтак економія від очікуваної вартості склала 23-25%, або сукупно 101,61 млн грн.