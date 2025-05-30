"Укрзалізниця" запускає оновлену електричку з Фастова до Конотопа. ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" випустила черговий електропоїзд ЕР9М після капітального ремонту з модернізацією.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Після фінального тестування модернізований поїзд курсуватиме на регіональному маршруті Фастів – Конотоп.

У компанії розповіли, що це вже четвертий капітально відремонтований електропоїзд з початку цього року і 40 – із початку повномасштабного вторгнення.

"Із новенького в модернізації – світлодіодне освітлення салонів та буферні ліхтарі – власного виробництва "Укрзалізниці", що дозволило зекономити суттєву суму під час виконання ремонтних робіт", – зазначили в "Укрзалізниці".

Там також додали, що поїзд – інклюзивний, з місцями для людей із інвалідністю та для велосипедів, з пандусами, табличками шрифтом Брайля, сповивальними столиками в головних вагонах і роз'ємами для зарядки гаджетів.













Нагадаємо, в січні "Укрзалізниця" відзвітувала про перший цього року та 37 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну модернізований електропоїзд ЕР9М.

У грудні минулого року "Укрзалізниця" випустила з ремонту черговий капітально відновлений на власних потужностях електропоїзд. Поїзд перевозить пасажирів на маршруті Святошин – Буча – Немішаєво.