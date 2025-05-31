Податкова служба з початку року перевиконала план наповнення бюджету на понад 50 мільярдів

Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перші п’ять місяців 2025 року на 51,6 млрд грн, або на 11% до показників Мінфіну. У травні показники надходжень перевиконано на 5,2 млрд грн.

Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко у Telegram.

За його словами, у травні до загального фонду держбюджету надійшло 121,9 млрд грн податкових платежів. Це на 21,9% більше, ніж у травні минулого року.

Зокрема, податківці зафіксували перевищення показників за основними платежами: ПДФО – на 10,7% (30,3 млрд грн), податок на прибуток підприємств – на 5,2% (45,4 млрд грн), акциз із вироблених та ввезених товарів – на 3,3% (15,3 млрд грн).

"Стабільно відшкодовуємо ПДВ. 15,5 млрд грн – відшкодовано у травні, 70,9 млрд грн – за п’ять місяців 2025 року. Це на 23,8% (13,6 млрд грн) більше до факту січня-травня 2024 року", – зазначив Кравченко.

Загалом за січень-травень загальна сума надходжень становила 520,3 млрд грн, або на 18,1% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Як повідомлялося, упродовж 2024 році українські платники податків перерахували до бюджету 51,2 млрд грн військового збору, а за перші два місяці 2025 року – вже 22,1 млрд грн.