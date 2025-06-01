У Росії створять державний реєстр усіх банківських карток громадян

Російська влада обговорює питання про створення єдиної системи обліку банківських карток у росіян для реалізації анонсованого раніше плану з обмеження кількості карток, які банки зможуть видавати одній людині.

Це випливає із проєкту доповіді російських Мінфіну та Центробанку, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, відомства запропонували створити єдиний цифровий ідентифікатор фізосіб – власників банківських карток (включно з іноземцями). Цю систему кредитні організації зобов'язані будуть встановлювати під час проведення ідентифікації клієнтів. Центробанк РФ пропонує розпізнавати отримувачів карток за індивідуальним номером платника податків (ІПП).

ЦБ Росії спільно з Федеральною податковою службою уточнюють наявність ІПП у всіх громадян Росії, а також вирішують питання про його присвоєння іноземцям, які хочуть оформити картку в російських банках.

Окрім того, рочійський уряд хоче обмежити терміни дії карток, випущених платіжними системами, що не входять до реєстру Центробанку РФ (наприклад, Visa і Mastercard).

Новий держреєстр власників карток дозволить уряду РФ взяти під контроль виконання банками закону, що готується до розгляду, про обмеження кількості карток у однієї фізособи. Цей закон, як пояснювала в березні глава ЦБ Росії Ельвіра Набіулліна, необхідний для боротьби з дропперами, які надають шахраям доступ до своїх банківських карток та електронних гаманців.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали масово відмовлятися від оформлення кредитних карток. Так, у лютому російські банки видали громадянам всього 1,15 млн таких карт із сумарним лімітом 141,64 млрд руб., що на 6% нижче, ніж у січні, і вдвічі менше за показник роком раніше.