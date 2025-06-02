Країни ОПЕК+ домовилися прискорити відновлення видобутку нафти у липні

Вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити видобуток нафти у липні на 411 тисяч барелів на добу порівняно з червнем.

Про це повідомляється на сайті ОПЕК за результатами зустрічі, що відбулася 31 травня.

Це збільшення видобутку стане частиною раніше узгодженого плану поступового повернення на світовий ринок 2,2 мільйона барелів нафти на день, які припадали на ці країни в межах добровільного скорочення видобутку у попередні роки.

Наступна зустріч цих восьми країн ОПЕК+, на якій вони обговорять плани з видобутку нафти у серпні, запланована на 6 липня.

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Як повідомлялося, раніше ці вісім країн ОПЕК+ домовилися прискорити збільшення видобутку нафти. Із квітня до кінця червня він має зрости на 960 тис. барелів на добу, що відповідає 44% скорочення видобутку сумарно на 2,2 млн б/д, узгодженого з 2022 року.

За даними Reuters, ОПЕК+ може повністю відмовитися від обмеження видобутку до кінця жовтня.

Після попереднього рішення щодо видобутку у червні Barclays та ING знизили свої прогнози щодо ціни на нафту. Зокрема, Barclays знизив свій прогноз ціни на Brent на $4 до $66 за барель на 2025 рік та на $2 до $60 за барель на 2026 рік, тоді як ING очікує, що середня ціна на Brent цього року становитиме $65, порівняно з $70 раніше.