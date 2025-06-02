Начальник Київської військової адміністрації Ткаченко звільнився з наглядової ради "Укрпошти"

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко звільнився з наглядової ради "Укрпошти".

Про це сам Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі мій шлях на посаді члена наглядової ради "Укрпошти" завершився. Я повністю зосереджений на роботі для Києва та киян всі 5 місяців на посаді начальника КМВА. Поєднувати з роботою у складі наглядової ради компанії є недоречним і неактуальним", – вказав голова КМВА.

Згідно із повідомленням "Укрпошти" в системі розкриття інформації SMIDA, Ткаченко звільнився із наглядової ради компанії 29 травня за власним бажанням, уточнює Liga.net. Замість нього поки нікого не призначили.

Ткаченко був представником держави у наглядовій раді "Укрпошти" трохи більше шести місяців.

Крім Ткаченка, який звільнився, до наглядової ради "Укрпошти" входять Рінат Абдрасілов, Ґері Джон Керрол, Олена Малинська, Ігор Мітюков та Сергій Деркач.

Що відомо про Тимура Ткаченка?

Президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка начальником Київської міської військової адміністрації (МВА) 31 грудня минулого року.

До цього Тимур Ткаченко з 27 вересня 2024 року обіймав посаду заступника міністра розвитку громад та територій. На неї його призначили після того, як 5 вересня минулого року Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій.

У листопаді 2024 року Тимур Ткаченко очолив Оперативний штаб ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла у Кривому Розі. Через аварії на тепломережі у цьому місті опалювальний сезон не змогли вчасно розпочати для понад 1000 будинків, де мешкає близько 110 тисяч осіб.

До роботи у Кабміні Тимур Ткаченко разом з Олексієм Кулебою працював у КМДА. Зокрема, Ткаченко очолив Департамент міського благоустрою після того, як Олексій Кулеба пішов з цієї посади на підвищення і став першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

У 2023-2024 роках Ткаченко працював на посаді заступника міністра розвитку стратегічних галузей промисловості України.