Нацбанк знову збільшує продаж валюти з резервів: у травні він зріс до $3 мільярдів

Чистий продаж доларів з резервів Національним банком України (НБУ) для підтримки курсу гривні у травні 2025 року зріс до $2,93 мільярда, порівняно із $2,24 млрд у квітні.

Зокрема, НБУ продав за місяць $2,935 млрд, а купив – лише $0,001 млрд, свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, продаж валюти з резервів у травні почав зростати, у квітні він був найменшим за останній рік.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.