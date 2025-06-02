Нацбанк знову збільшує продаж валюти з резервів: у травні він зріс до $3 мільярдів
Чистий продаж доларів з резервів Національним банком України (НБУ) для підтримки курсу гривні у травні 2025 року зріс до $2,93 мільярда, порівняно із $2,24 млрд у квітні.
Зокрема, НБУ продав за місяць $2,935 млрд, а купив – лише $0,001 млрд, свідчать дані на сайті регулятора.
Таким чином, продаж валюти з резервів у травні почав зростати, у квітні він був найменшим за останній рік.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль