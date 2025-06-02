Заборгованість українців за мікрокредитами зросла за роки великої війни у 2 рази. ІНФОГРАФІКА

Станом на початок квітня, українці заборгували за отриманими від мікрофінансових організацій (МФО) позиками майже 24,3 мільярда гривень. Це удвічі більше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Лише за перший квартал 2025 року борг збільшився на 4,3 млрд грн, або на 22%, свідчать підрахунки платформи для роботи із відкритими даними "Опендатабот" на основі даних Національного банку.

Загалом за 2024 рік борг зріс удвічі – на 10,7 млрд грн.

Зокрема, у першому кварталі 2025 року українці уклали понад 2,17 млн договорів позики з МФО. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких договорів склала 12,72 млрд грн.

Втім, попри зростання кількості позик, середня сума кредиту вперше за два роки зменшилася – на 2% порівняно з відповідним періодом торік, і наразі становить 5 858 грн.

У середньому, щомісяця українці оформлювали 724 тисячі договорів – це дещо більше торішнього показника у 693 тис. на місяць.

За даними НБУ, 63% мікрокредитів позичальники беруть на термін від 93 днів до 1 року. Частка таких договорів майже не змінились. Водночас у 15 разів побільшало довгострокових мікропозик на термін від 1 до 2 років. Їх частка наразі складає 3,6%.

Короткі позики (до 31 дня) також стали популярнішими: їх частка зросла з 14,5% до 24%. А ось частка позик строком від 32 до 92 днів зменшилась більш, ніж у 5 разів, з 16,5% до 3%.

Як повідомлялося, за даними НБУ, також збільшується збільшується обсяг чистих гривневих кредитів, виданих фізичним особам банками: у першому кварталі 2025 року він зріс на 6,7%, а за рік – на 35,9%. Головним чином, це відбувається через зростання обсягів незабезпечених позик, пояснювали у Нацбанку.