Кабмін змінив систему сплати штрафів для бізнесу за порушення нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю

Кабінет Міністрів змінив систему сплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також розширив можливості для використання сплачених за це роботодавцями коштів.

Це має стимулювати розбудову безбар’єрного ринку праці, зокрема, створення або оснащення робочих місць для осіб з інвалідністю, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Зокрема, змінами передбачена оптимізація механізму розрахунку адміністративно-господарських санкцій.

"Раніше роботодавець міг зіткнутися з неправильним розрахунком штрафу у випадку, коли змінювалися дані про працівників. Тепер, якщо до 31 березня змінюються дані в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, – Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю автоматично перераховує суму санкції та до 10 червня надсилає уточнений розрахунок роботодавцю", – пояснили у Мінсоцполітики.

Очікується, що це дозволить уникнути непорозумінь та спростить взаємодію з роботодавцями.

Крім того, змінили цільове використання надходжень від штрафів.

Відтепер ці кошти можна спрямовувати на заходи, які сприятимуть працевлаштуванню осіб з інвалідністю:

технічне оснащення або адаптацію робочих місць для людей з інвалідністю: спеціальні меблі, техніку тощо;

створення нових спеціальних робочих місць;

випуск спеціалізованих навчальних матеріалів: літературу й аудіоматеріали для навчання людей з інвалідністю.

"Це дозволить зробити систему санкцій не лише інструментом контролю, а й ресурсом розвитку інклюзивного ринку праці. Кожна гривня зі штрафу має працювати на створення нових можливостей – як для людей з інвалідністю, так і для роботодавців, які готові впроваджувати інклюзивні практики", – обіцяє заступник міністра соціальної політики Володимир Василенко.

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Як повідомлялося, за даними опитувань, дві третини роботодавців в Україні, які планують наймати персонал у 2025 році, готові брати на роботу людей із інвалідністю. При цьому найбільш відкритими до інклюзивного працевлаштування є великі підприємства.