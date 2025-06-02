Російські урядовці тиснуть на голову центробанку Набіулліну, вимагаючи зниження ставок, – Bloomberg

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Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, яка відіграла значну роль у порятунку російської економіки після початку повномасштабного вторгнення в Україну і запровадження антиросійських санкцій, стикається із тиском через політику високих ставок.

Уряд РФ очікує, що центробанк під керівництвом Набіулліної знизить базову ставку найближчим часом, оскільки високі ставки негативно позначаються на бюджеті та кредитуванні бізнесу, передає Bloomberg із посиланням на трьох російських чиновників, знайомих із ситуацією.

Деякі з них уточнили, що російські урядовці закликають до зниження ставки вже на наступному засіданні центробанку в п'ятницю.

Ці коментарі сигналізують про зміну позиції уряду РФ, порівняно із листопадом минулого року, коли міністр фінансів Антон Сілуанов підтримав підвищення ставок Набіулліною для зниження інфляції.

Центробанк РФ утримував процентні ставки на рівні 21% з жовтня минулого року, прагнучи пом'якшити стійку інфляцію, яка наприкінці минулого року перевищила 10%.

Однак це призвело до зростання витрат бізнесу на обслуговування позик, що негативно позначається на тих секторах російської економіки, які не пов'язані з війною.

"Зараз завдання центрального банку полягає у виборі між двома ризиками. Збереження ставки на незмінному рівні ризикує призвести до рецесії, а зниження ставки може призвести до того, що інфляція вийде з-під контролю", – пояснює економістка російської компанії "Фінам" Ольга Бєленька.

За межами секторів російської економіки, де домінує оборонна промисловість, є ознаки майбутньої рецесії, свідчить оновлений звіт московського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування.

Виробництво цивільних товарів у першому кварталі скоротилося на 0,8% на місяць, досягнувши найнижчого рівня з квітня 2023 року, що викликає побоювання щодо стагнації економіки РФ, йдеться у звіті.

Публічні коментарі російських урядовців також свідчать про невдоволення політикою Набіулліної.

"Я вважаю, що центральний банк має значний простір для маневру в монетарній політиці", – заявив міністр фінансів Сілуанов.

Своєю чергою міністр економіки Максим Решетніков попередив, що у випадку, якщо центральний банк не вживе заходів, існують ризики надмірного охолодження економіки РФ.