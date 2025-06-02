На Дніпропетровщині витратять 7 мільйонів на реконструкцію фонтану з вірою в ЗСУ

Комунальне підприємство "Комунальний Сервіс" П'ятихатської міської ради на Дніпропетровщині уклало угоду на реконструкцію фонтану-клумби в міському парку міста П'ятихатки вартістю 6,89 мільйона гривень.

Підряд отримала ФОП Маковлева Юлія Валеріївна, яка була єдиною учасницею тендеру, повідомляють Українські новини із посиланням на дані у системі Prozorro.

Запропонована нею ціна виявилася лише на 815 гривень менше очікуваної.

За умовами угоди, до кінця року підрядник має провести реконструкцію фонтану-клумби в пішохідний фонтан в міському парку міста П'ятихатки. Роботи фінансуватимуть з місцевого бюджету.

До обсягу робіт входить: опорядження фонтану, прокладання трубопроводів водопостачання, монтаж обладнання в чаші фонтану, монтаж трьох насосних агрегатів, облаштування підводних світильників тощо. Ймовірно, йдеться про реконструкцію фонтану, відкритого всього 4 роки тому.

У відповідь на запитання про доцільність таких витрат під час повномасштабної війни, замовник відповів: "Ми віримо у Збройні Сили України і чекаємо їх з Перемогою!". Наразі Держаудитслужба почала моніторинг цієї закупівлі.

Як відомо, П'ятихатки розташовані у Кам'янському районі Дніпропетровської області. Станом на 1 січня 2022 року у місті проживало 18 140 осіб.

Як повідомлялося, раніше комунальне підприємство "Комунальник" Марганецької міської ради Дніпропетровської області уклало угоду про закупівлю зупинок громадського транспорту загальною вартістю 7,7 мільйона гривень. При цьому зупинки мали бути частково виконані зі скла, хоча місто перебуває під регулярними обстрілами ворога. Втім, після розголосу, цю закупівлю скасували.